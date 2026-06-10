Un aeroport din Europa se închide definitiv după aproape 90 de ani. Toate zborurile au fost anulate

Un aeroport din Europa își închide definitiv porțile în această săptămână, marcând finalul unei istorii de aproape nouă decenii. Toate zborurile au fost deja suspendate, iar închiderea completă va avea loc în următoarele zile.

Potrivit The Mirror, este vorba despre Aeroportul Coventry din Marea Britanie, un hub regional cu o istorie care începe în anul 1936 și se va închide pe 11 iunie.

Zborurile au fost oprite pe 9 mai, iar ultima zi oficială de operare a aeroportului va fi joi, potrivit Autorității Aviației Civile (CAA).

„Aeroportul Coventry ne-a notificat oficial cu privire la planul său de a se închide permanent începând cu data de 11 iunie 2026”, a declarat anterior un purtător de cuvânt al CAA.

Aeroportul se va transforma

Aeroportul urmează să fie transformat într-un amplu centru dedicat producției și reciclării bateriilor pentru vehicule, sub noul nume Greenpower Park. Locația face parte din West Midlands Investment Zone, o inițiativă guvernamentală menită să dezvolte sectorul de producție al regiunii.

Autoritățile estimează că vor fi create peste 30.000 de locuri de muncă, iar investițiile private ar putea ajunge la aproximativ 5,5 miliarde de lire sterline, potrivit Autorității Combinate din West Midlands.

Terenul, înființat inițial în 1936 sub numele de Baginton Aerodrome, a funcționat ca RAF Baginton, un aerodrom de vânătoare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. De-a lungul anilor, a găzduit transport de marfă, aeronave de mici dimensiuni și zboruri comerciale ocazionale.

Aeroportul Coventry a fost, de asemenea, gazda vizitei Papei în 1982, când Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat Regatul Unit, eveniment care a atras aproximativ 350.000 de persoane în zonă.

În anii ’80, compania Hards Travel opera zboruri charter spre Spania, Franța și Italia de pe acest aeroport, iar din 2004 compania Thomsonfly a operat zboruri cu aeronave de pasageri. Din 2008 însă, aeroportul nu a mai avut zboruri comerciale de pasageri.

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