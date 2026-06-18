Stare de urgență în Grecia, în plin sezon estival. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță

Ministerul grec al Mediului și Energiei a instituit oficial stare de urgență pe două insule din Grecia. Decizia a fost luată din cauza unei crize severe de apă potabilă, chiar în momentul în care sezonul turistic de vară începe să atingă apogeul, provocând o creștere masivă a consumului local de apă.

Declararea stării de urgență pe insulele Alonissos și Tinos din Marea Egee nu este doar o măsură birocratică, ci are efecte practice imediate. Acest statut special le permite autortiăților locale să ocolească licitațiile publice de durată. Astfel, ele pot accelera proiectele esențiale de gestionare a apei și pot închiria rapid stații mobile de desalinizare pentru a combate efectele secetei,

Criza apei în Grecia

Criza este departe de a fi un caz izolat. În ultimul an, o serie de situații de urgență legate de apă au cuprins principalele destinații de vacanță. În Marea Ionică, Corfu a avut astfel de probleme, în timp ce o listă tot mai lungă de destinații emblematice din Marea Egee din Grecia, printre care Karpathos, Leros, Patmos, Astypalea, Symi și chiar insula Egina din Golful Saronic, au intrat într-o criză a lipsei de apă potabilă.

Autoritățile au declarat că inclusiv cele mai mari rezervoare de apă care alimentează regiunea Atenei au înregistrat scăderi fără precedent, ceea ce a stârnit îngrijorare la invel național. Turismul epuizează resursele de apă ale insulelor din Marea Egee, însă tot el este motorul economiei grecești. Insulele cu o populație permenentă de doar câteva mii de locuitori se aglomerează în mod obișnuit pentru a găzdui zeci de mii de vizitatori între lunile iunie și septembrie.

Potrivit statisticilor, un turist obișnuit consumă până la patru ori mai multă apă pe zi decât un localnic local, datorită facilităților de lux precum piscinele, schimbarea zilnică a lenjeriei, amenajarea spațiilor verzi ale hotelurilor și consumul intens în restaurante. Acest vârf concentrat al cererii survine exact atunci când disponibilitatea naturală a apei se află la cel mai scăzut nivel.

Având în vedere că modelele climatice prevăd veri mai calde și mai secetoase, dependența Greciei de soluții temporare de desalinizare evidențiază o provocare mai amplă, de natură sistemică. Pentru insulele Alonissos și Tinos din Marea Egee, situate în Grecia, ieșirea din criza apei va necesita un echilibru delicat între protejarea celei mai fragile resurse naturale a acestora și susținerea industriei turistice de mare anvergură care alimentează economiile lor.

Trei locuri din Grecia unde localnicii fug de aglomerație. Destinațiile pe care turiștii străini încă nu le-au descoperit

O influenceriță din România a spus cât costă, de fapt, o săptămână în Thassos. Prețurile i-au surprins pe turiști