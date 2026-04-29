Scandal uriaș în muzica populară! Constantin Măgureanu, acuzații dure din partea fiului

Un nou scandal în showbiz! De data aceasta protagoniștii sunt tată și fiu. Este vorba despre Constantin și Răzvan Măgureanu. Fiul artistului de muzică populară nu a mai suportat și a răbufnit. Acesta l-a condamnat vehement pe Constantin Măgureanu și îl acuză pentru faptul că l-a părăsit la vârsta de doar patru ani. De la ce a pornit totul?

Recent, cântărețul Constantin Măgureanu a fost prezent în cadrul unei emisiuni de televiziune alături de actuala lui soție. Cei doi au vorbit despre familia pe care au construit-o împreună, însă nu s-a oprit aici și au emis câteva păreri și despre fostele partenere ale artistului.

Ei bine, acest detaliu a fost picătura care a umplut paharul pentru Răzvan Măgureanu, fiul artistului. Acesta nu a mai suportat și a spus tot adevărul public. Și-a condamnat tatăl pentru că acum pozează în părintele perfect, însă pe el l-a abandonat de la vârsta de patru ani, atunci când a divorțat de mama sa.

„Uneori confundați aparițiile la televizor cu adevărul. După 32 de ani, să permiți să se vorbească public despre fostele relații și să dai lecții despre familie și copii, în timp ce ți-ai abandonat propriul copil, spune multe. Un părinte nu înseamnă vorbe la TV, ci prezență, grijă, sprijin și iubire. Eu am crescut fără tată de la 4 ani. Nu ai fost acolo pentru mine, nu ai știut prin ce am trecut, nu ai întrebat, nu ai ajutat. Iar acum să te aud vorbind despre cum nu trebuie „cocoloșiți” copiii este ironic și dureros. Copiii nu au nevoie de lux. Au nevoie să știe că părintele lor îi iubește și nu îi abandonează. Mi-am ținut tăcerea mulți ani, dar respectul se câștigă prin fapte, nu prin imagine. Am stat foarte mulți ani în tăcere. Am ales să nu vorbesc public, să nu răspund, să nu intru în scandaluri și să îmi văd de viața mea. Dar când văd că după atâția ani încă se aruncă vorbe la televizor și se construiește o imagine falsă despre familie, despre copii și despre ce înseamnă să fii părinte, simt că trebuie să spun și partea mea de adevăr”, a scris Răzvan Măgureanu, în mediul online.

Constantin Măgureanu, acuzații dure din partea fiului

Răzvan Măgureanu nu s-a mai abținut, iar printr-un mesaj amplu a detaliat toate greșelile făcute de tatăl său. A vorbit despre lipsa lui din viața sa și despre câte de multă durere a dus pentru el acest abandon.

„E ușor să stai într-o emisiune pe o canapea și să permiți să se vorbească de către actuala despre cele trei soții pe care le-ai avut, să spună care a fost „cea mai bună” sau „cea mai mișto”, ai fost cu mama a fost buna nu ? Cu Loga la fel nu ? Nu contează cantitatea ci calitatea, nu? Să anunți și tu când ești fericit cu adevărat, da? Vorbiți de parca oamenii și relațiile ar fi trofee sau amintiri de spectacol. Dar poate ar fi fost mai important să vorbești și despre responsabilitate. Despre copilul pe care l-ai lăsat în urmă. Despre anii în care nu ai fost prezent. Despre lipsa unui tată în viața unui copil. Eu am fost abandonat de la vârsta de 4 ani. Am crescut fără sprijinul unui tată, fără prezența lui, fără sfaturi, fără protecție, fără acele lucruri care ar trebui să fie normale pentru orice copil. Nu ai fost acolo la zile importante din viața mea. Nu ai fost acolo când aveam nevoie de încurajare. Nu ai fost acolo când viața a fost grea si timpul nu șterge asta. Iar acum, după zeci de ani, să aud vorbind public despre cum „nu trebuie cocoloșiți copiii” mă face să mă întreb dacă înțelegi cu adevărat ce înseamnă să fii părinte. Există o diferență enormă între a nu răsfăța un copil și a-l abandona emoțional sau complet. Copiii nu au nevoie doar de bani. Au nevoie de iubire, atenție, sprijin, siguranță și de sentimentul că tatăl lor este acolo pentru ei. Un copil care crește fără tată nu uită. Învață să supraviețuiască, să se descurce singur, să își ascundă durerile și să meargă mai departe. Dar rana rămâne. Și doare mai ales când vezi că omul care ar fi trebuit să îți fie sprijin apare public și vorbește despre viață și familie de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu scriu aceste rânduri din ură. Le scriu pentru adevăr. Pentru că m-am săturat ca imaginea publică să fie mai importantă decât realitatea trăită de cei răniți în tăcere de toate minciunile voastre. Respectul nu vine din faimă, din televiziune sau din aplauze. Respectul vine din fapte. Din cum îți tratezi familia. Din cum îți crești copilul. Din cum alegi să fii prezent atunci când contează cu adevărat”, a mai spus fiul artistului.

„Când divorțezi de o femeie, nu divorțezi și de copil”

Răzvan Măgureanu a avut multe critici de adus la adresa tatălui său, însă pentru mama sa, cea care i-a fost alături mereu, a avut doar cuvinte de laudă. Ea nu l-a abandonat, ci l-a susținut la fiecare pas.

„Eu am 36 de ani acum. Mi-am construit viața singur, fără sprijinul pe care ar fi trebuit să îl am. Și poate tocmai de aceea știu cât de important este ca un copil să nu se simtă abandonat sau uitat. Adevărul meu nu poate fi șters de niciun interviu și de nicio apariție la televizor. Nu scriu aceste rânduri pentru milă și nici pentru scandal. Le scriu pentru adevăr. Pentru că oamenii văd doar imaginea publică, dar nu cunosc durerile și realitatea din spatele ei. Dacă există un om care merită tot respectul meu, acel om este mama mea. Pentru că ea nu a fugit niciodată de responsabilitate. Ea a rămas, a luptat și a iubit. Ar fi mai bine să vorbească despre familia pe care o ai acum și despre viața ta prezentă, nu despre fostele relații și oameni care fac parte din trecut. Unele lucruri ar trebui respectate și lăsate în pace, mai ales când în spatele lor există copii, suferință și ani de tăcere. Înainte să dai lecții despre familie și despre cum trebuie crescuți copiii, poate ar trebui să te gândești la propriile responsabilități și la oamenii pe care i-ai lăsat în urmă. Respectul pentru familie se arată prin fapte, nu prin vorbe la televizor. Nu înțeleg de unde își permite soția ta actuală să vorbească despre fostele tale relații și să facă afirmații despre oameni și situații pe care poate nici nu le-a trăit. Unele lucruri țin de respect, mai ales când în spatele acelor relații există ani de viață, suferințe și copii care au fost afectați. Poți să îți trăiești prezentul și să îți respecți familia actuală fără să vorbiți despre trecut și fără să aruncați remarci despre femeile care au făcut parte din viața ta. Printre acele persoane este și mama mea, femeia care m-a crescut singură și care a fost și mamă, și tată pentru mine. Înainte să vorbiți despre trecutul altora la televizor, poate ar trebui să existe mai mult respect pentru oamenii care au rămas să repare ceea ce alții au distrus! Pe scurt: Când divorțezi de o femeie, nu divorțezi și de copil. Cu recunoștință, Răzvan Măgureanu!”, a mai spus Răzvan Măgureanu.

