Scandal ca la ușa cortului între două vedete ale muzicii populare. O acuză că i-a furat banii de mașină!

Este scandal imens între două vedete ale muzicii populare de la noi. Leonard Petcu și Veronica Măgureanu, soția lui Costantin Măgureanu, se ceartă ca la ușa cortului din cauza unei mașini. Tânărul artist face acuzații grave la adresa celor pe care-i considera prieteni buni și cărora le-ar fi dat bani frumoși drept avans pentru un autoturism. Cum a ajuns cântărețul să-și caute dreptatea în instanță?

Leonard Petcu și soția lui Constantin Măgureanu au parte de un conflict de zile mari, după ce artistul a vrut să cumpere o mașină, a dat o sumă frumoasă drept avans, iar apoi a rămas și fără autoturism și fără bani. Acesta a povestit pe internet întreaga pățanie prin care este nevoit să treacă din cauza unor persoane pe care-i considera prieteni.

Cântărețul de muzică populară a povestit, în mediul online, cum a vrut să cumpere o mașină pe care soții Măgureanu voiau s-o vândă. Zis și făcut! Acesta ar fi oferit 12.000 de lei drept avans, cu promisiunea că va da și restul banilor, iar autoturismul va rămâne la proprietari până atunci. Ghinionul lui a fost că a venit pandemia și nu a mai avut de unde să dea întreaga sumă pe care o mai avea de plătit. Totuși, Veronica Măgureanu i-ar fi promis că-l va aștepta până când va avea toți banii, apoi îi va da mașina. Ei bine, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Leonard Petcu, acuzații dure la adresa soților Măgureanu

Tânărul artist a descoperit că mașina, pentru care el plătise un avans frumușel, a fost predată noilor proprietari. Bineînțeles că, nu lui. A avut parte de un șoc și a făcut tot posibilul să afle cum s-a întâmplat așa ceva. Soția lui Constantin Măgureanu i-ar fi spus că a pierdut avansul, pentru că nu ar fi dat restul banilor la timp. Cei doi nu au semnat niciun act care să ateste faptul că ar fi dat un avans, pentru că artistul a mers pe încredere. Acesta susține că are toate dovezile necesare și că va merge în instanță, pentru a-și căuta dreptatea.

„Bună seara! Niciodată nu am făcut un astfel de anunț aici, pe Facebook, prin care să îmi spun nemulțumirile, nu îmi place să mă victimizez, întotdeauna am luptat și am muncit pentru tot fără absolut niciun compromis! Vreau să fac cunoscută o situație în care n-aș fi crezut că ajung vreodată. Am cunoscut de mult familia Măgureanu, pe Constantin cât și pe Veronica Andrea Măgureanu.

Toate bune și frumoase atât prin colaborări artistice, cât și petreceri private, iar încrederea pe care o aveam în Veronica Măgureanu era totală! Dar, am avut ghinionul de a mă înșela cu privire la încrederea ei. În urmă cu doi ani a vrut să vândă o mașină și m-am oferit să o cumpăr eu. I-am dat un avans reprezentând 12.000 de lei și urma să achit și restul. Înțelegerea a fost ca mașina să rămână la ea până reușesc s-o achit în totalitate. A venit Pandemia, (după cum știți, noi cei care cântam, am rămas fără evenimente) am apelat-o și i-am spus că nu mai pot lua mașina din cauza situației, să o vândă și să-mi returneze avansul…

Ea m-a liniștit, asigurându-mă că o ține pentru mine până ne revenim din situația asta cu toții. I-am spus că ii voi da bani în Octombrie, anul trecut, dar am avut un șoc când am aflat că a vândut mașina! Am sunat-o să aflu ce se întâmpla, iar răspunsul ei m-a lăsat interzis: “Mai, băiatule, tu nu știi ca orice avans în 6 luni se pierde?? Ai pierdut avansul!“.

In situația in care eu i-am dat avansul în mâna, de față cu soțul ei Constantin Măgureanu, fără a face vreun contract sau o chitanța la mână, cum este posibil să pierzi un avans fără a avea un document la mână??? Dovezi că i-am dat acești bani am, le are si avocata care se ocupa de procedurile legale necesare recuperării prejudiciului. Vă întreb și eu pe voi, cei care va pricepeți, ce fel de om poate fi numită aceasta Veronica Andreea Măgureanu?”, este postarea făcută de Leonard Petcu, pe Facebook.