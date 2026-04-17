Știri » Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat

De: Denisa Crăciun 17/04/2026 | 16:53
Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita pe 8 iulie 2025, ar fi fost văzut în curtea unei femei din Mureș. Poliția a fost alertată imediat de localnicii din sat, însă nici până în acest moment nu a fost găsit. Femeia a explicat ce făcea fugarul atunci când l-a observat.

Emil Gânj este dat în urmărire generală încă de acum nouă luni. El a fost văzut în diferite locuri ale țării, dar echipajele de poliție nu l-au putut prinde. Este în continuare liber, după ce este suspectat că și-ar fi ucis iubita, iar apoi i-ar fi incendiat trupul. Recent, o localnică din apropierea orașului Târgu Mureș a alertat întreg satul și organele abilitate de faptul că în propria sa curte se afla chiar fugarul. Oamenii se tem acum că s-ar putea ascunde în sat.

O localnică din Senereuş, județul Mureș, a efectuat un apel la 112, după ce l-ar fi văzut pe fugarul Emil Gânj în propria curte. Femeia s-a speriat și a alertat și oamenii din comunitate. Bărbatul este căutat de polițiști de mai bine de nouă luni, după o tragedie fără margini. Acesta este suspectat că și-a ucis iubita, iar echipajele de poliție îl caută fără încetare. În plus, ei au cerut ajutorul oamenilor ca, atunci când îl văd, să îi contacteze imediat.

Același lucru l-a făcut și femeia din Târgu Mureș și asta pentru că l-a observat în curtea ei, mai exact la toaletă. Ea nu a ezitat și l-a fotografiat.

„Mi-a arătat o poză şi a zis că cineva a venit şi era în curte, la toaletă, şi de acolo l-a fotografiat”, a explicat un localnic.

Localnicii din Senereuş se tem pentru viața lor

Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a face cercetări. Ei s-au dus pe la fiecare casă, însă nu l-au putut identifica pe bărbat.

„În cadrul activităţilor sunt verificate inclusiv apelurile la 112. Orice sesizare fiind verificată cu operativitate în vederea stabilirii veridicităţii informaţilor şi valorificării acestora pentru prinderea persoanei în cauză”, spune Aurica Mate, IPJ Mureş.

Această situație a creat panică în rândul oamenilor din sat. Ei speră să îl găsească cât mai repede, pentru a se simți în siguranță. Polițiștii continuă căutările.

„A căutat poliţia pe la toate casele, prin şuri, dar când a fugit ăla, a fugit după cimitir în sus, cine ştie unde s-a dus”, a mai adăugat un alt localnic.

„Păi foarte teamă, nici la cimitir nu au mers. Acum au început să meargă, că a fost poliţia acolo sus, a fost prin pădure. Ne-a fost aşa de frică. Oare nu vine să sară poarta?”, au mai spus alți oameni din sat.

„Ziceau că l-au văzut aici sus, la cimitir acolo. Că şi eu am avut o blană acolo afară pe sârmă şi azi dimineaţă nu a mai fost”, povestesc oamenii.

