Fugarul Emil Gânj, la un pas de a fi prins. Unde ar fi fost văzut, după 9 luni de căutări

Emil Gânj este căutat de polițiști de peste nouă luni, după crima comisă în comuna Miheșu de Câmpie, unde și-a ucis fosta iubită, Anda Gyurca, o tânără de doar 23 de ani. Recent, au apărut informații că bărbatul ar fi fost observat într-o altă localitate, fapt care a dus la mobilizarea rapidă a forțelor de ordine pentru a-l localiza.

Autoritățile au intervenit în satul Senereuș, din comuna Bălăușeri, după ce un localnic a semnalat prezența unei persoane care corespunde descrierii lui Emil Gânj. În urma acestui apel, polițiștii au declanșat o amplă acțiune de verificare în zonă, desfășurând percheziții și căutări detaliate. Deși astfel de semnalări au mai existat de-a lungul timpului, bărbatul nu a fost încă găsit, în ciuda eforturilor continue ale anchetatorilor.

Cazul a șocat opinia publică încă de la început. În vara anului trecut, suspectul a mers la locuința tinerei, încălcând restricțiile impuse printr-un ordin de protecție. Potrivit anchetei, acesta a forțat intrarea în casă și a atacat-o violent, provocându-i moartea. Ulterior, pentru a ascunde urmele crimei, ar fi incendiat atât trupul victimei, cât și locuința.

După comiterea faptei, autoritățile au emis un mandat de arestare în lipsă, iar numele său a fost inclus pe lista persoanelor urmărite general. În plus, bărbatul avea antecedente penale, fiind condamnat anterior pentru o altă crimă, ceea ce îl face considerat extrem de periculos.

Anchetatorii suspectează că bărbatul și-ar fi planificat fuga încă dinainte de crimă, pregătindu-și ascunzători, strângând provizii și achiziționând telefoane de unică folosință pentru a nu fi depistat. Cazul a atras atenția inclusiv la nivel internațional, iar presa din Ungaria a avansat ipoteza că acesta s-ar putea ascunde fie în rețele de tuneluri și subsoluri abandonate din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, fie pe teritoriul țării vecine. Suspectul figurează acum pe lista celor mai căutați infractori ai Europol, iar autoritățile oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru informații utile.

