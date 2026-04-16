Acasă » Știri » Fugarul Emil Gânj, la un pas de a fi prins. Unde ar fi fost văzut, după 9 luni de căutări

Fugarul Emil Gânj, la un pas de a fi prins. Unde ar fi fost văzut, după 9 luni de căutări

De: Andreea Stăncescu 16/04/2026 | 15:57
Fugarul Emil Gânj, la un pas de a fi prins. Unde ar fi fost văzut, după 9 luni de căutări
Emil Gânj ar fi fost văzut după 9 luni de la crimă

Emil Gânj este căutat de polițiști de peste nouă luni, după crima comisă în comuna Miheșu de Câmpie, unde și-a ucis fosta iubită, Anda Gyurca, o tânără de doar 23 de ani. Recent, au apărut informații că bărbatul ar fi fost observat într-o altă localitate, fapt care a dus la mobilizarea rapidă a forțelor de ordine pentru a-l localiza.

Autoritățile au intervenit în satul Senereuș, din comuna Bălăușeri, după ce un localnic a semnalat prezența unei persoane care corespunde descrierii lui Emil Gânj. În urma acestui apel, polițiștii au declanșat o amplă acțiune de verificare în zonă, desfășurând percheziții și căutări detaliate. Deși astfel de semnalări au mai existat de-a lungul timpului, bărbatul nu a fost încă găsit, în ciuda eforturilor continue ale anchetatorilor.

Emil Gânj este căutat de 9 luni de autorități

Cazul a șocat opinia publică încă de la început. În vara anului trecut, suspectul a mers la locuința tinerei, încălcând restricțiile impuse printr-un ordin de protecție. Potrivit anchetei, acesta a forțat intrarea în casă și a atacat-o violent, provocându-i moartea. Ulterior, pentru a ascunde urmele crimei, ar fi incendiat atât trupul victimei, cât și locuința.

După comiterea faptei, autoritățile au emis un mandat de arestare în lipsă, iar numele său a fost inclus pe lista persoanelor urmărite general. În plus, bărbatul avea antecedente penale, fiind condamnat anterior pentru o altă crimă, ceea ce îl face considerat extrem de periculos.

Anchetatorii suspectează că bărbatul și-ar fi planificat fuga încă dinainte de crimă, pregătindu-și ascunzători, strângând provizii și achiziționând telefoane de unică folosință pentru a nu fi depistat. Cazul a atras atenția inclusiv la nivel internațional, iar presa din Ungaria a avansat ipoteza că acesta s-ar putea ascunde fie în rețele de tuneluri și subsoluri abandonate din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, fie pe teritoriul țării vecine. Suspectul figurează acum pe lista celor mai căutați infractori ai Europol, iar autoritățile oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru informații utile.

CITEȘTE ȘI: Ucigașul lui David a fost capturat. Copilul român a fost omorât în Spania

Pericol la Cernobîl: învelișul reactorul 4 de la centrală riscă să se prăbușească. Detalii de ultimă oră

Iți recomandăm
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe Voyo acum, în aprilie 2026
Știri
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe…
Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. Acum, după un an de relație, și-a dat amanta în judecată: Care e motivul pentru care îi cere 117.000 lei
Știri
Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. Acum,…
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România....
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
Click.ro
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” ...
Cum arată Bud Bundy acum, la 52 de ani. Pro TV a început să redifuzeze „Familia Bundy” pe Voyo acum, în aprilie 2026
Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. ...
Rareș din Vaslui și-a părăsit nevasta și copiii, după ce s-a îndrăgostit de o tinerică din Negrești. Acum, după un an de relație, și-a dat amanta în judecată: Care e motivul pentru care îi cere 117.000 lei
Vacanță în Egipt cu final neașteptat. Ce a păţit un român în concediu: „M-am ales cu un “suvenir” ...
Vacanță în Egipt cu final neașteptat. Ce a păţit un român în concediu: „M-am ales cu un “suvenir” pe care nu l-am comandat”
Șefii de la Antenă au fost atenți, după accidentarea lui Nicu Grigore la Survivor. Bella Santiago: ...
Șefii de la Antenă au fost atenți, după accidentarea lui Nicu Grigore la Survivor. Bella Santiago: „Au suportat toate cheltuielile”
BANCUL ZILEI | Două bătrâne stau de vorbă
BANCUL ZILEI | Două bătrâne stau de vorbă
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Fiul lui Kamara a făcut primii pași după ultima operație. Cum se simte băiețelul
Vezi toate știrile