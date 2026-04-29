Dezvăluirile făcute de Nicolae Guță, înainte ca fratele său să moară. Când va fi înmormântat Orian

De: Elisa Tîrgovățu 29/04/2026 | 18:40

Familia lui Nicolae Guță este în doliu. Fratele artistului s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Vestea a fost făcută publică atât de Nicolae Guță, cât și de Nicoleta. Artista a postat și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în semn de omagiu.

Celebrul cântăreț de manele traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Artistul a confirmat pierderea fratelui său, pe Orian. În urmă cu câteva zile, invitat la „Dan Capatos Show”, Nicolae Guță oferea declarații cu privire la starea de sănătate a acestuia. Întrebat de Dan Capatos cum se simte fratele său, Nicolae Guță s-a arătat extrem de rezervat, șansele de recuperare fiind minime.

„Nu este bine deloc și ne așteptăm la ce e mai rău. Starea lui s-a înrăutățit. Nu se mai poate face nimic. Asta e, ce să facem”, a declarat Nicolae Guță.

Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Sfânta Varvara Petroșani

În mesajul pe care l-a publicat în mediul online, Nicoleta Guță a precizat că cei care vor să își ia rămas-bun de la Orian, o pot face mâine , la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara din Petroșani.

Orian, fratele mai mare al lui Nicolae Guță, era o figură cunoscută în zona Văii Jiului. Deși nu au fost făcute publice informații despre cauza decesului, apropiații susțin că acesta avea o relație apropiată cu artistul și că i-a fost un sprijin important de-a lungul timpului.

„Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați mâine, la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască liniștea veșnică! Cu dragoste și durere, Familia îndurerată”, a sris Nicoleta, în memoria unchiului său.

CITEȘTE ȘI: Viața grea l-a schimbat complet pe Nicolae Guță. Ce spune despre oamenii care i-au influențat destinul

Iți recomandăm
Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă
Știri
Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă
Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut masaj”
Știri
Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut…
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Mediafax
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Click.ro
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă
Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă
Codin Maticiuc, alături de actorul premiat la Oscar! Cuba Gooding Jr., pe șantierul clinicii de 16 ...
Codin Maticiuc, alături de actorul premiat la Oscar! Cuba Gooding Jr., pe șantierul clinicii de 16 milioane de euro din Capitală
Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut ...
Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut masaj”
Motivul real pentru care Gabriela Cristea nu și-a micșorat stomacul, ci a ales o altă soluție pentru ...
Motivul real pentru care Gabriela Cristea nu și-a micșorat stomacul, ci a ales o altă soluție pentru a scăpa de kilogramele în plus
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident rutier în timp ce se mergea la o filmare: ”Sunt ...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident rutier în timp ce se mergea la o filmare: ”Sunt lovită”
Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au ...
Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au descoperit anchetatorii
Vezi toate știrile