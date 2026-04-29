Dezvăluirile făcute de Nicolae Guță, înainte ca fratele său să moară. Când va fi înmormântat Orian

Familia lui Nicolae Guță este în doliu. Fratele artistului s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Vestea a fost făcută publică atât de Nicolae Guță, cât și de Nicoleta. Artista a postat și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în semn de omagiu.

Celebrul cântăreț de manele traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Artistul a confirmat pierderea fratelui său, pe Orian. În urmă cu câteva zile, invitat la „Dan Capatos Show”, Nicolae Guță oferea declarații cu privire la starea de sănătate a acestuia. Întrebat de Dan Capatos cum se simte fratele său, Nicolae Guță s-a arătat extrem de rezervat, șansele de recuperare fiind minime.

„Nu este bine deloc și ne așteptăm la ce e mai rău. Starea lui s-a înrăutățit. Nu se mai poate face nimic. Asta e, ce să facem”, a declarat Nicolae Guță.

Trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Sfânta Varvara Petroșani

În mesajul pe care l-a publicat în mediul online, Nicoleta Guță a precizat că cei care vor să își ia rămas-bun de la Orian, o pot face mâine , la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara din Petroșani.

Orian, fratele mai mare al lui Nicolae Guță, era o figură cunoscută în zona Văii Jiului. Deși nu au fost făcute publice informații despre cauza decesului, apropiații susțin că acesta avea o relație apropiată cu artistul și că i-a fost un sprijin important de-a lungul timpului.

„Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați mâine, la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască liniștea veșnică! Cu dragoste și durere, Familia îndurerată”, a sris Nicoleta, în memoria unchiului său.

