Doliu în familia lui Nicolae Guță. Fratele manelistului a murit

Este doliu în familia lui Nicolae Guță, după ce fratele său, Orian, s‑a stins din viață. Vestea a fost făcută publică atât de manelist, cât și de nepoata acestuia, Nicoleta Guță, care a transmis un mesaj încărcat de durere pe rețelele de socializare.

Nicolae Guță a confirmat pierderea fratelui său, iar la scurt timp Nicoleta Guță a publicat un anunț în care a precizat că cei care vor să își ia rămas‑bun o pot face astăzi, la ora 16.00, la Biserica Sfânta Varvara din Petroșani.

Doliu în familia lui Nicolae Guță

Artista a transmis un mesaj emoționant în memoria unchiului ei:

„Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați mâine, la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască liniștea veșnică! Cu dragoste și durere, Familia îndurerată”.

Orian era fratele mai mare al lui Nicolae Guță și o prezență cunoscută în Valea Jiului. Deși nu au fost comunicate detalii privind cauza morții, apropiații spun că acesta avea o relație strânsă cu artistul și că a fost unul dintre oamenii pe care cântărețul s‑a putut baza de‑a lungul timpului.

Fratele manelistului a murit

Potrivit celor care i‑au cunoscut, Orian l‑ar fi sprijinit pe Nicolae Guță încă de la începuturile carierei sale muzicale, iar cei doi au apărut frecvent împreună, semn al legăturii puternice dintre ei.

Familia Guță a mai trecut printr‑o tragedie în 2013, când Samir, un alt frate al manelistului, a murit după ce fusese diagnosticat cu cancer de piele.

