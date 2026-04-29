Acasă » Știri » Tragedie pe DN38. O tânără de 21 de ani a murit după ce a intrat într-un copac

Tragedie pe DN38. O tânără de 21 de ani a murit după ce a intrat într-un copac

De: David Ioan 29/04/2026 | 11:51
Un accidentul petrecut pe DN 38 a întrerupt brusc drumul unei tinere de 21 de ani, după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și a lovit violent un copac aflat pe marginea șoselei, pe direcția Amzacea–Comana, în județul Constanța.

Primele date arată că șoferița a pierdut controlul volanului, iar mașina a ieșit de pe drum cu viteză mare. Forța impactului a fost extremă: trunchiul copacului a pătruns în partea din față a vehiculului, iar acul vitezometrului s-a blocat la 130 km/h.

Echipajele de intervenție au scos victima dintre fiarele contorsionate, au resuscitat-o și au transportat-o cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanța, unde tânăra a murit ulterior.

„Astăzi, în jurul orei 17.00, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 38. Din primele cercetări efectuate de către polițiști a reieșit faptul că o femeie, de 21 de ani a condus un autoturism pe DN 38, dinspre localitatea Amzacea către Comana, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției, a părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un copac. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a tinerei. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis autoritățile.

Tânăra se numea Denisa, era din Agigea și absolvise Liceul „Emil Racoviță” din Techirghiol. După confirmarea decesului, soțul ei a publicat pe Facebook o fotografie în care apar împreună, însoțită de un mesaj de adio.

„Mereu în inima mea, soția mea pentru eternitate! Odihnește-te liniștită îngerul meu”, a scris bărbatul.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul pentru care Florin Prunea și Lăcrămioara nu au avut copii, deși sunt împreună de 15 ani
Motivul pentru care Florin Prunea și Lăcrămioara nu au avut copii, deși sunt împreună de 15 ani
Ce îi făcea Aris Eram colegei Olga la Survivor? Bruneta a dezvăluit tot, în direct la Antena 1
Ce îi făcea Aris Eram colegei Olga la Survivor? Bruneta a dezvăluit tot, în direct la Antena 1
Și-a dezgropat sora și a venit cu scheletul la bancă. Trebuia să dovedească că este decedată pentru ...
Și-a dezgropat sora și a venit cu scheletul la bancă. Trebuia să dovedească că este decedată pentru a primi banii din cont
Se schimbă tot pentru 5 zodii de la 1 mai. O șansă neașteptată le dă viața peste cap
Se schimbă tot pentru 5 zodii de la 1 mai. O șansă neașteptată le dă viața peste cap
Primele imagini de la priveghiul Erikăi, tânăra de 18 ani care a murit în accidentul din Giurgiu! ...
Primele imagini de la priveghiul Erikăi, tânăra de 18 ani care a murit în accidentul din Giurgiu! Iubitul acesteia, mesaj sfâșietor: „Cât de mult te iubesc”
Rapidiștii adevărați nu se dezic de echipa favorită, indiferent de rezultate, iar noi vă așteptăm ...
Rapidiștii adevărați nu se dezic de echipa favorită, indiferent de rezultate, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube și Facebook – ProSport, de la 16:45!
Vezi toate știrile