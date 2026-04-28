Acasă » Știri » Accident grav în Maramureș! 10 persoane au ajuns la spital, după ce un microbuz și un autoturism s-au ciocnit

Accident grav în Maramureș! 10 persoane au ajuns la spital, după ce un microbuz și un autoturism s-au ciocnit

De: Alina Drăgan 28/04/2026 | 10:52
Un accident grav a avut loc marți dimineață, 28 aprilie, în Maramureș. 13 persoane au fost rănite după ce un microbuz și un autoturism au intrat în coliziune. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Accidentul a avut loc marți dimineață, pe Drumul Judeţean 184, între localităţile Baia Sprie şi Şişeşti. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit violent. Din primele informații, unul dintre vehiculele implicate ar fi pătruns pe sensul opus de mers, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

În urma accidentului, alarma a fost dată imediat. La fața locului au intervenit o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD. În sprijin au fost trimise și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„Accident rutier produs între un autoturism şi un microbuz, pe DJ 184, la ieşire din localitatea Baia Sprie”, a anunţat ISU Maramureş, precizând că, având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

În urma impactului violent, 13 persoane au fost rănite. Dintre acestea, 10 au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

„Pompierii au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier în care sunt implicate un autoturism şi un microbuz, produs pe DJ 184, la ieşire din localitatea Baia Sprie. (…) În urma accidentului, au rezultat 13 victime, dintre care 10 sunt transportate la spital, conştiente, iar trei victime au refuzat transportul la spital, în urma evaluării medicale de la faţa locului”, a transmis ISU.

În urma accidentului, traficul rutier pe DJ 184 a fost restricționat. La fața locului au ajuns și oamenii legii care au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc accidentul. Din primele informații, unul dintre vehiculele implicate ar fi pătruns pe sensul opus de mers.

 

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât a costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. A atras toate privirile la nuntă
Cât a costat rochia de mireasă a soției lui Dorian Popa. A atras toate privirile la nuntă
Marian Godină, prima reacție după ce a fost acuzat că a votat ”pervers” la Survivor. Cum se apără, ...
Marian Godină, prima reacție după ce a fost acuzat că a votat ”pervers” la Survivor. Cum se apără, după ce Alberto a fost eliminat
S-a făcut dreptate în cazul Ioanei, tânăra însărcinată ucisă de patron. Ce pedeapsă a primit ...
S-a făcut dreptate în cazul Ioanei, tânăra însărcinată ucisă de patron. Ce pedeapsă a primit ”călăul”
Marian Grozavu a cerut-o de soție pe Bianca Dan, la scurt timp după ce îl părăsise. Ce a ales bruneta
Marian Grozavu a cerut-o de soție pe Bianca Dan, la scurt timp după ce îl părăsise. Ce a ales bruneta
Unde s-a dus Cristina Petre, după ce Andrei Rotaru a părăsit-o. Cum trece peste momentele delicate ...
Unde s-a dus Cristina Petre, după ce Andrei Rotaru a părăsit-o. Cum trece peste momentele delicate din viața ei
Știm numele finaliștilor Desafio. Ian, ultimul concurent eliminat
Știm numele finaliștilor Desafio. Ian, ultimul concurent eliminat
Vezi toate știrile