În plin scandal cu Ema Oprișan, Răzvan Kovacs s-a dus la fostul domiciliu și și-a luat copiii: „Pentru că deja și-o ia în cap scumpa mea soție…”

Despărțirea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a scos la iveală o serie de detalii neașteptate din mariajul lor. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat între ei, lansând și câteva atacuri la adresa fostului partener. Cu toate acestea, ea încearcă să gestioneze situația cât mai echilibrat, astfel încât cei doi copii să nu fie afectați de tensiunile dintre adulți.

În plin scandal, lucrurile au luat o turnură delicată în momentul în care Răzvan Kovacs a venit să îi vadă pe cei mici. Acesta nu doar că și-a petrecut timp cu fetița lor, dar l-a inclus și pe băiatul pe care Ema Oprișan îl are dintr-o relație anterioară. Ulterior, i-a luat pe amândoi la el, gest care a stârnit și mai multe reacții în mediul online.

Ce a spus Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a luat copiii

Ema Oprișan a lăsat de înțeles că relația dintre ea și fostul partener este una tensionată, însă încearcă să nu lase conflictele personale să influențeze legătura dintre copii și tatăl lor. Chiar dacă au existat probleme între ei, ea consideră că rolul de părinte nu ar trebui pus sub semnul întrebării.

Fosta concurentă a recunoscut că una dintre nemulțumirile sale a fost faptul că, în ultima perioadă, Răzvan Kovacs nu ar fi fost prezent în viața copiilor. Cu toate acestea, nu a vrut să împiedice reluarea relației dintre ei, fiind de părere că cei mici au nevoie de ambii părinți.

„Copiii sunt cu Răzvan. Conflictul dintre noi din ultima perioadă nu vreau să influențeze dinamica lui cu copiii. Problema mea a fost că el nu prea a mai vorbit cu copilașii așa că nu puteam să refuz. Va rămâne tatăl lor, așa că eu consider că trebuie să fim destul de maturi emoțional.”, a spus Ema Oprișan.

În ciuda situației tensionate și a schimburilor de replici, Ema Oprișan susține că încearcă să dea dovadă de maturitate și să trateze lucrurile cu calm. Prioritatea ei rămâne binele copiilor, iar acest lucru pare să fie singurul punct asupra căruia nu este dispusă să facă compromisuri. „Suntem destul, adică eu cel puțin, sunt destul de matură emoțional încât să înțeleg că are tot dreptul să vadă copiii, ei au tot dreptul să se bucure de el, faptul că el vrea să reia relația cu copiii și tot ce înseamnă el pentru ei și ei pentru el să nu fie afectat de ceea ce se întâmplă în jur. Asta înseamnă maturitate emoțională.”, a mai spus ea.

