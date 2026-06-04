Cum arată cea de-a doua rochie a nașei lui Dani Stoian și a Mihaelei. Eliada Cantea a făcut furori la petrecerea de nuntă!

Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, și-a unit astăzi destinul în fața altarului cu aleasa inimii sale, Mihaela, iar în aceste momente petrecerea este în plină desfășurare. Atmosfera este una spectaculoasă, iar invitații se bucură alături de miri. Un detaliu care nu a trecut neobservat este faptul că atât mireasa, cât și nașa au ales să își schimbe ținutele pe parcursul serii, optând pentru rochii la fel de extravagante ca și primele.

Povestea de dragoste dintre Dani Stoian și Mihaela a început în anul 2020, când fiul manelistului avea doar 17 ani. De-a lungul timpului, relația lor a devenit tot mai puternică, iar cei doi și-au construit o familie frumoasă. În 2023 au spus „da” la cununia civilă, iar astăzi și-au oficializat iubirea și în fața lui Dumnezeu.

Cum arată a doua rochie a nașei, Eliada Cantea

Pentru marele eveniment, mirii și-au ales nași apropiați sufletului lor, Eliada și Alexandru Cantea. Cei doi sunt cunoscuți în lumea muzicii de petrecere și formează un cuplu atât pe scenă, cât și în viața personală. Alexandru coordonează și cântă în cadrul Tarafului Cantea, în timp ce Eliada este una dintre vocile apreciate ale formației, interpretând melodii de petrecere și piese cu influențe balcanice.

La începutul evenimentului, Eliada Cantea a atras toate privirile într-o rochie lungă neagră, cu o croială elegantă care îi evidenția silueta. Designul includea detalii transparente din dantelă, un decolteu generos și umeri lăsați, completate de accesorii sofisticate, precum un choker negru și o geantă cu lanț metalic.

Mai târziu, la fel ca mireasa, și nașa a ales să își schimbe ținuta. Pentru a doua apariție, Eliada a optat pentru o rochie lungă argintie, complet acoperită de elemente strălucitoare. Corsetul din partea superioară, decolteul adânc și decupajele elegante din zona șoldurilor au transformat ținuta într-una spectaculoasă. În plus, o crăpătură amplă pe mijlocul rochiei a adăugat un plus de eleganță și feminitate noului look.

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