Cum se calculează cifra destinului, de fapt. Numerologul Eduard Agachi dezvăluie semnificația aparte

Sâmbătă, 18 aprilie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcastului. De această dată, invitatul lui Adrian Artene a fost numerologul Eduard Agachi, un explorator al sensurilor ascunse din spatele cifrelor și al tiparelor care ne guvernează viața.

Cum ne calculăm cifra destinului

În cadrul podcastului, Eduard Agachi a vorbit despre sensurile ascunse din spatele cifrelor și a explicat cum ne putem calcul cifra destinului. Calculul este unul simplu și se bazează pe data de naștere a fiecăruia. Toate cifrele din aceasta se adună, iar rezultatul este cifra care ne guvernează destinul și spune multe despre noi.

„Eduard Agachi: E foarte simplu, se adună toate cifrele din data de naștere. Luăm ziua, luna, anul, le luăm așa cum sunt, preferabil să fie adunate cifră cu cifră. Chiar dacă avem ziua de 27, de exemplu, adunăm 2 cu 7 cu, eu știu, luna și anul. Adrian Artene: Iau exemplu meu, pentru a putea și cei de acasă să-și calculeze urmând modelul. 6 decembrie 1977. 0+ 6 = 6, 1+2 =3, 1+9+7+7= 24. Și le adunăm din nou, 33. Și se adună cele două. 3 + 3 = 6. Deci ajungem la cifra 6. Eduard Agachi: Da. Între 1 și 9, că asta înseamnă cifră, cifra destinului. Când vorbim despre cifra destinului, vorbim de la 1 până la 9, pentru că asta înseamnă cifră. Și numărul în sine contează, are o semnificație, adică 33, prima însumare a cifrelor, însă acolo deja intrăm în amănunte. Dar este suficient să ajungem până la cifra aceasta care se obține prin rezumarea sumei pe care o obținem prima oară. Adrian Artene: Ne aflăm cifra destinului și care este prima interpretare. Cifra destinului 1 înțeleg că este o cifră extrem de puternică. Eduard Agachi: Toate sunt. Toate au trăsăturile lor. Noi în momentul în care pătrundem în lumea numerologiei venim cu presetările pe care le avem și avem tendința să vedem lucrurile în continuare cantitativ pentru că ne este foarte dificil să putem să depășim această abordare cantitativă. Pentru că toată ziua ne raportăm la tot ceea ce este în jurul nostru și automat atribuim diferite valori. Și din cauza aceasta încerc pe cât posibil să evit astfel de trăsături: una este mai decât alta. Pentru că fiecare este așa cum este. La fel cum avem foarte multe scaune, cu o anumită funcție. Dar materialul din care este făcut, înălțimea lui, greutatea lui, are spătar, are mânere, are mai multe detalii, alea sunt deja amănunte. Și în funcție de contextul în care am nevoie de un anumit tip de scaun, acolo s-ar putea să fie mai decât altul. Deci așa se întâmplă și cu cifra destinului, dacă vreau să pun într-un context, atunci va avea cu siguranță sens să pot să-i dau această, să mă refer la acele atribute, că este mai deosebit sau are ceva în plus. Cum într-adevăr, 1 fiind în capăt de drum, fiind cel care deschide tot șirul numerologic, este cel în general care conduce”, a declarat Eduard Agachi.

Podcast-ul integral se poate urmări AICI: