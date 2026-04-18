Vedeta PRO TV a semnat cu TVR. În ce emisiune va apărea începând cu 19 aprilie 2026

De: Denisa Crăciun 18/04/2026 | 21:09
Cătălin Neamțu a semnat cu TVR. La ce emisiune poate fi văzut

Cătălin Neamțu, cunoscut din producții difuzate pe postul PRO TV, a semnat cu o altă televiziune. Acesta va fi coprezentatorul unui nou sezon al unei emisiuni celebre. El va putea fi văzut din data de 19 aprilie.

Actorul Cătălin Neamțu a devenit cunoscut publicului datorită serialului fenomen Vlad, difuzat pe postul PRO TV. Nu este singura producție în care a intrat în atenția oamenilor. Acesta a mai avut apariții și în Las Fierbinți și Divertis. De asemenea, este membru din echipa emisiunilor Românii au Talent și Vocea României, la care nu a renunțat. Totuși, fanii săi îl pot vedea de duminică, 19 aprilie, pe postul Televiziunea Română, acolo unde va deveni coprezentatorul unei faimoase producții.

Cătălin Neamțu a semnat cu TVR

Vedeta pare să treacă prin momente de bucurie. El a semnat cu TVR, iar cei care au făcut anunțul au fost chiar reprezentanții postului prin intermediul unui comunicat. Ei au explicat că actorul va fi coprezentator în cel de-al optulea sezon al emisiunii Vedeta familiei. Prezentatoarea Florina Constantinescu a povestit fericită despre schimbare.

Cel de-al 8-lea sezon «Vedeta familiei» vine cu totul resetat. Debutul noului sezon va avea loc duminică, 19 aprilie 2026, de la ora 20.00, iar Cătălin Neamțu, actor și stand-up comediant, se alătură în rol de coprezentator. Dinamica s-a schimbat complet în platou. În acest sezon, jurizarea va fi mai serioasă, pentru că exigențele în competiție sunt tot mai mari. Vor fi și modificări de decor și stilistică vizuală, iar show-ul trece la un alt nivel. O nouă energie pentru «Vedeta familiei», a transmis vedeta.

Juriul este format din nume importante din lumea artistică din țara noastră. Aceștia sunt Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Bibi, Sanda Ladoși, Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Elena Gheorghe. Ei vor evalua copiii înscriși în competiție. Noul sezon nu vine doar cu aducerea lui Cătălin Neamțu și asta pentru că prezentatoarea emisiunii a făcut o transformare incredibilă. Fiind un concurs dedicat celor mici, ea a adoptat un stil vestimentar adecvat.

Sunt hipnotizați de maimuțoii de pe tricou! Practic, sunt colega lor de joacă, nu prezentatoarea… Chiar am fost invitată la ora de servit ceaiul cu păpușile. Am și avantajul că sunt mică de statură, așa că pot face shopping liniștită la raionul kids: ies mai cool și mai ieftin. Să vă mai spun un secret: nu sunt singura care a «dat jos tocurile» la «Vedeta familiei»! Jurata Elena Gheorghe a trecut și ea pe varianta comfy: tocuri mai mici, dar cu același efect: relaxată și sexy în același timp. Am ajuns să mă îmbrac așa vesel și colorat și în viața de zi cu zi… Îmi dă o stare de bine! Ce pot spune: copilăria e cel mai bun stil vestimentar pe care l-am avut vreodată, a mai spus Florina Constantinescu.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iulia Albu, mesaj public pentru primarul Sectorului 2. Ce a putut să găsească vedeta în Parcul Izvorul Rece
Știri
Iulia Albu, mesaj public pentru primarul Sectorului 2. Ce a putut să găsească vedeta în Parcul Izvorul Rece
Lucian Viziru a ajuns la camera de gardă! Afecțiunea de care suferă actorul: ”Mă sâcâie din 2015”
Știri
Lucian Viziru a ajuns la camera de gardă! Afecțiunea de care suferă actorul: ”Mă sâcâie din 2015”
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Mediafax
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment...
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu societatea civilă pentru a demonstra implicarea rușilor în alegeri
Gandul.ro
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Piesa „Mamacita” a împărțit România în două. Sunt copiii lui Alex Velea victimele marketingului sau micii artiști ai noii generații?
Adevarul
Piesa „Mamacita” a împărțit România în două. Sunt copiii lui Alex Velea victimele...
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat...
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte...
Parteneri
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales un loc superb din Spania: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa de vacanță pe care Andra și Cătălin Măruță au cumpărat-o. Au ales...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Click.ro
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a...
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Promotor.ro
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
go4it.ro
Cât de colorate vor fi noile iPhone-uri
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu societatea civilă pentru a demonstra implicarea rușilor în alegeri
Gandul.ro
Nicușor Dan, declarație care anulează complet SRI, SIE, Internele și Armata. Anunță că lucrează cu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sebastian Dobrincu a coborât dintr-un Ferrari de top, dar toți s-au uitat în dreapta! Cu cine a fost ...
Sebastian Dobrincu a coborât dintr-un Ferrari de top, dar toți s-au uitat în dreapta! Cu cine a fost surprins milionarul
Andreea Bălan (41 de ani) și Victoraș (32 de ani) au trecut direct la gesturi fierbinți! N-au mai ...
Andreea Bălan (41 de ani) și Victoraș (32 de ani) au trecut direct la gesturi fierbinți! N-au mai ținut cont de nimic în jurul lor
„Nu e credibilă”. Serviciile secrete americane, răspuns după ce Erika Kirk a anulat un eveniment
„Nu e credibilă”. Serviciile secrete americane, răspuns după ce Erika Kirk a anulat un eveniment
Ce le spunea Codruța Filip colegilor despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. Abia acum a ieșit ...
Ce le spunea Codruța Filip colegilor despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. Abia acum a ieșit la iveală tot ce s-a întâmplat la Desafio
Cum se calculează cifra destinului, de fapt. Numerologul Eduard Agachi dezvăluie semnificația aparte
Cum se calculează cifra destinului, de fapt. Numerologul Eduard Agachi dezvăluie semnificația aparte
Iulia Albu, mesaj public pentru primarul Sectorului 2. Ce a putut să găsească vedeta în Parcul Izvorul ...
Iulia Albu, mesaj public pentru primarul Sectorului 2. Ce a putut să găsească vedeta în Parcul Izvorul Rece
Vezi toate știrile