Vedeta PRO TV a semnat cu TVR. În ce emisiune va apărea începând cu 19 aprilie 2026

Cătălin Neamțu, cunoscut din producții difuzate pe postul PRO TV, a semnat cu o altă televiziune. Acesta va fi coprezentatorul unui nou sezon al unei emisiuni celebre. El va putea fi văzut din data de 19 aprilie.

Actorul Cătălin Neamțu a devenit cunoscut publicului datorită serialului fenomen Vlad, difuzat pe postul PRO TV. Nu este singura producție în care a intrat în atenția oamenilor. Acesta a mai avut apariții și în Las Fierbinți și Divertis. De asemenea, este membru din echipa emisiunilor Românii au Talent și Vocea României, la care nu a renunțat. Totuși, fanii săi îl pot vedea de duminică, 19 aprilie, pe postul Televiziunea Română, acolo unde va deveni coprezentatorul unei faimoase producții.

Cătălin Neamțu a semnat cu TVR

Vedeta pare să treacă prin momente de bucurie. El a semnat cu TVR, iar cei care au făcut anunțul au fost chiar reprezentanții postului prin intermediul unui comunicat. Ei au explicat că actorul va fi coprezentator în cel de-al optulea sezon al emisiunii Vedeta familiei. Prezentatoarea Florina Constantinescu a povestit fericită despre schimbare.

Cel de-al 8-lea sezon «Vedeta familiei» vine cu totul resetat. Debutul noului sezon va avea loc duminică, 19 aprilie 2026, de la ora 20.00, iar Cătălin Neamțu, actor și stand-up comediant, se alătură în rol de coprezentator. Dinamica s-a schimbat complet în platou. În acest sezon, jurizarea va fi mai serioasă, pentru că exigențele în competiție sunt tot mai mari. Vor fi și modificări de decor și stilistică vizuală, iar show-ul trece la un alt nivel. O nouă energie pentru «Vedeta familiei», a transmis vedeta.

Juriul este format din nume importante din lumea artistică din țara noastră. Aceștia sunt Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Bibi, Sanda Ladoși, Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Elena Gheorghe. Ei vor evalua copiii înscriși în competiție. Noul sezon nu vine doar cu aducerea lui Cătălin Neamțu și asta pentru că prezentatoarea emisiunii a făcut o transformare incredibilă. Fiind un concurs dedicat celor mici, ea a adoptat un stil vestimentar adecvat.

Sunt hipnotizați de maimuțoii de pe tricou! Practic, sunt colega lor de joacă, nu prezentatoarea… Chiar am fost invitată la ora de servit ceaiul cu păpușile. Am și avantajul că sunt mică de statură, așa că pot face shopping liniștită la raionul kids: ies mai cool și mai ieftin. Să vă mai spun un secret: nu sunt singura care a «dat jos tocurile» la «Vedeta familiei»! Jurata Elena Gheorghe a trecut și ea pe varianta comfy: tocuri mai mici, dar cu același efect: relaxată și sexy în același timp. Am ajuns să mă îmbrac așa vesel și colorat și în viața de zi cu zi… Îmi dă o stare de bine! Ce pot spune: copilăria e cel mai bun stil vestimentar pe care l-am avut vreodată, a mai spus Florina Constantinescu.

