De: Anca Chihaie 22/10/2025 | 18:11
Cei mai buni se întorc în Sezonul Campionilor! Cine va câștiga trofeul anului la „Vedeta familiei"
7 vedete în juriu și 21 de campioni – emoţiile revin din 26 octombrie la TVR 1! În fiecare duminică, ora 18:00, avem spectacolul suprem al talentului – „Vedeta familiei: Sezonul Campionilor”!

Magia, emoția și bucuria scenei se reunesc într-o competiție a celor mai talentați copii. „Vedeta familiei” revine cu sezonul numărul șapte, dedicat campionilor care au cucerit publicul prin talent, pasiune și determinare. Din 26 octombrie, în fiecare duminică, de la ora 18:00, telespectatorii sunt invitați să urmărească un spectacol unic, în care campionii sezoanelor 5 și 6 se vor confrunta pentru Trofeul „Campionul Anului” și premiul de 15.000 de lei.

La masa juriului… „Cei 7 magnifici”

În Sezonul Campionilor, deciziile vor fi în mâinile a șapte personalități recunoscute şi iubite de public: Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Bibi, Sanda Ladoși, Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Elena Gheorghe. Juriul va analiza și evalua în fiecare etapă prestațiile celor 21 de campioni înscriși în competiție.

Aşa cum ne-am obişnuit, alături de micuţii talentaţi se va afla Florina Constantinescu, prezentatoarea emisiunii, care va aduce publicului momente pline de energie pozitivă.

„Această experiență este ca o revedere cu niște prieteni dragi, care au crescut sub ochii mei, dar au rămas la fel de sensibili și plini de visuri. Am ținut legătura cu ei pe rețelele de socializare, i-am urmărit în festivaluri, le-am făcut urări de ziua lor, i-am felicitat pentru reușite și, fără să-mi dau seama, am devenit prietena lor. Când ne-am reîntâlnit în platou, mulți dintre ei au venit direct la mine să mă îmbrățișeze. Mi-au spus că îmbrățișarea mea le aduce noroc, că îi scapă de emoții și îi face să uite că sunt într-un concurs”, a spus Florina Constantinescu.

Florina a pregătit şi o mică surpriză – o ţinută de scenă care a atras privirile admirative ale concurentelor.
„Am ales pentru acest sezon ținute vesele, colorate, unele inspirate din lumea personajelor de poveste – pentru ca ei să se simtă în largul lor. De multe ori îmi spuneau că par o păpușică și că vor să ne întâlnim în afara emisiunii „să bem un ceai cu păpușile”. Aceste momente simple mi-au umplut inima”, a adăugat prezentatoarea.

Când nu vor fi la masa juriului, Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Bibi, Sanda Ladoși, Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Elena Gheorghe vor urca pe scenă pentru momente artistice inedite. Lor li se vor alătura alte 20 de vedete care au pregătit show-uri spectaculoase pentru sezonul special „Vedeta familiei”.

„Sezonul Campionilor” începe cu şapte ediții eliminatorii, o competiţie extrem de riguroasă, în care doar un singur concurent dintre cei trei campioni înscrişi în fiecare etapă eliminatorie, va merge în semifinală.

Juriul are însă la dispoziție cinci „Cartonașe de Aur”, prin care poate oferi o șansă suplimentară unor concurenți deosebiţi, care vor primi o a doua şansă… Oare în „Sezonul Campionilor” vor fi folosite?

În edițiile eliminatorii, la masa juriului se vor afla câte trei membri, prin rotație. În semifinale, vor concura câte șapte campioni, iar marea finală din 28 decembrie, care îi va reuni pe cei șapte membri ai juriului, va decide cui îi revine Trofeul „Campionul Anului” și premiul de 15.000 de lei.

„Va fi un sezon plin de talent și spectacol – o adevărată sărbătoare a celor mici, dar cu performanțe mari”

Duminică, 26 octombrie, de la ora 18:00, are loc premiera sezonului, cu Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Crina Mardare la masa juriului.

„Abia aștept să înceapă noul sezon al emisiunii “Vedeta Familiei”, pentru că nu este un sezon oarecare – este SEZONUL CAMPIONILOR! De data aceasta, îi vom vedea pe cei mai buni dintre cei mai buni: copiii talentați care au câștigat în editiile trecute și care revin pe scenă pentru a ne impresiona din nou. Va fi un sezon plin de talent și spectacol – o adevărată sărbătoare a celor mici, dar cu performanțe mari. Sunt foarte fericită să jurizez acești copii minunați, alături de colegii mei”, a spus Andreea Bălan.


Personalitate a lumii muzicale din România, artist, profesoară de canto şi creatoarea unei şcoli de muzică, Crina Mardare spune că, privind dincolo de competenţele de pe scenă, o impresionează lacrimile copiilor care trebuie să iasă din competiţie.

„Vedeta familiei este o experienţă nouă, frumoasă şi câteodată tristă… Copiii sunt minunaţi, marea majoritate foarte talentaţi, instruiţi de profesori inimoşi. Am spus tristă, pentru că momentul alegerii e întotdeauna greu şi oricât de bine înţelegem toţi, că doar unul trebuie să câştige, de fiecare dată plec în suflet cu imaginea celor care, deşi nu au câştigat, sper să continue să cânte şi să iubească muzica”, spune Crina Mardare.

„Vedeta familiei – Sezonul Campionilor” promite o competiție plină de talent, suspans și surprize, în care cel mai bun va deveni Campionul Anului! Nu rataţi! Din 26 octombrie, în fiecare duminică, de la ora 18:00, la TVR 1!

