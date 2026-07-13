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Prognoza meteo azi, 13 iulie 2026. După caniculă vine răcirea. Cum va fi vremea luni în București și în marile orașe din țară

De: Paul Hangerli 13/07/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 13 iulie 2026. După caniculă vine răcirea. Cum va fi vremea luni în București și în marile orașe din țară
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După perioada cu temperaturi ridicate din ultimele zile, vremea se va răcori ușor în mare parte din România. Luni, 13 iulie, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în jumătatea de est a țării, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În vest și sud-vest, vremea va rămâne mai caldă și mai stabilă, iar maximele vor ajunge până la 31 de grade Celsius.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, luni, cerul va fi variabil în vestul țării, însă în est vor domina norii și perioadele cu ploi. În Moldova, Muntenia și Dobrogea sunt prognozate averse, în general de 5 până la 15 l/mp, iar izolat se pot acumula peste 20 l/mp. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și, pe alocuri, de intensificări ale vântului.

La munte vor apărea ploi de scurtă durată, iar pe creste rafalele vor atinge 60-80 km/h. În restul țării, vântul va sufla slab și moderat, dar în timpul averselor sunt posibile rafale de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 20 și 31 de grade, iar cele minime între 8 și 19 grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi în general frumoasă, cu perioade însorite și doar unele înnorări trecătoare. Șansele de ploaie vor fi reduse, iar temperaturile vor fi plăcute, apropiate de normalul perioadei.

Maximele vor urca până la 29-31 de grade în Banat și Crișana, în timp ce în Maramureș vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Muntenia va avea parte de o zi instabilă, cu înnorări accentuate după-amiaza și seara, averse și descărcări electrice. Local, cantitățile de apă pot depăși 20 l/mp.

În sud-estul țării, vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă, iar ploile vor fi mai frecvente, în special spre Dobrogea.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării. Deși izolat vor apărea înnorări și ploi de scurtă durată, mai ales în zona deluroasă și montană, vremea va rămâne în general plăcută.

În vestul și sud-vestul Olteniei se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, de până la 31 de grade Celsius.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, instabilitatea atmosferică va fi accentuată pe tot parcursul zilei. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În estul Moldovei există cea mai mare probabilitate de acumulări importante de apă.

Valorile termice vor fi mai scăzute decât în restul țării.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, cerul va fi variabil, dar după-amiaza vor apărea înnorări și ploi pe arii restrânse, în special în zona montană.

Estul Transilvaniei va fi cea mai răcoroasă regiune din țară, unde temperaturile maxime nu vor depăși 20 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la aproximativ 8 grade.

În Carpați sunt așteptate averse și intensificări ale vântului, cu rafale de 60-80 km/h pe creste.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va avea parte de o vreme instabilă, cu înnorări persistente, averse și descărcări electrice. Pe litoral, temperaturile vor rămâne agreabile, iar minima nopții va ajunge în jurul valorii de 19 grade, cea mai ridicată din țară.

Vremea în București

În Capitală, temperaturile vor fi ușor sub cele normale pentru mijlocul lunii iulie. Maxima va ajunge la 26-27 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 17 grade.

După-amiaza sunt prognozate înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În timpul ploilor, vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 30-40 km/h.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: aproximativ 25-26°C / 11-13°C, cer variabil, posibil ploi slabe spre seară.

Timișoara: 29-30°C / 15-17°C, vreme în general frumoasă.

Iași: 24-26°C / 13-15°C, averse și furtuni pe parcursul zilei.

Craiova: 30-31°C / 15-17°C, vreme caldă, cu șanse reduse de ploi.

Constanța: 26-27°C / 19°C, înnorări, averse și descărcări electrice.

Brașov: 22-23°C / 9-11°C, vreme răcoroasă, cu ploi locale după-amiaza.

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