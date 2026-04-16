Acasă » Știri » Cum a ajuns o vulpe din Anglia în SUA fără ca nimeni să știe? Mister total pe mare

Cum a ajuns o vulpe din Anglia în SUA fără ca nimeni să știe? Mister total pe mare

De: Paul Hangerli 16/04/2026 | 07:20
Cum a ajuns o vulpe din Anglia în SUA fără ca nimeni să știe? Mister total pe mare
Vulpea călătoare, sursa-colaj CANCAN.RO

Potrivit publicației Associated Press, o vulpe roșie a reușit să ajungă în Statele Unite după ce s-a strecurat pe o navă de transport auto plecată din Anglia, parcurgând în mod misterios întreaga distanță peste Oceanul Atlantic.

O poveste neobișnuită a atras atenția autorităților și a publicului, după ce o vulpe roșie a fost descoperită la bordul unei nave de marfă care a traversat Atlanticul din Marea Britanie până în Statele Unite.

Animalul a ajuns în New York după ce s-ar fi ascuns pe o navă încărcată cu automobile, plecată din portul Southampton pe 4 februarie. Călătoria a durat aproximativ două săptămâni, nava ajungând în Portul New York pe 18 februarie. Vulpea a fost preluată de autorități și transportată la grădina zoologică Bronx a doua zi.

Cum a ajuns o vulpe din Anglia în SUA

Circumstanțele în care animalul a reușit să urce la bord nu sunt cunoscute. Reprezentanții grădinii zoologice au declarat că nu există informații clare despre momentul descoperirii sau despre locul exact în care s-a ascuns pe durata călătoriei.

Faptul că a reușit să supraviețuiască unei astfel de traversări ridică numeroase întrebări. Este posibil ca vulpea să fi găsit hrană printre încărcături sau să fi avut acces limitat la apă pe parcursul drumului.

În ciuda experienței dificile, vulpea, un mascul în vărstă de aproximativ doi ani care cântărește 5 kilograme, pare să fie într-o stare bună de sănătate.

„Pare că se adaptează bine. A trecut prin multe”, a declarat Keith Lovett, directorul programelor pentru animale din cadrul Bronx Zoo.

Inițial, animalul a rămas în centrul veterinar al grădinii zoologice, unde este supus unor controale medicale suplimentare. Dieta sa include o combinație de legume, proteine și hrană specială, adaptată pentru vulpi, care sunt o specie omnivoră.

Ce urmează pentru „pasagerul clandestin”

Vulpea aparține speciei Vulpes vulpes, una dintre cele mai răspândite din lume, întâlnită în Europa, Asia, America de Nord și anumite regiuni din Africa.

Specialiștii vor continua monitorizarea stării sale de sănătate înainte de a decide asupra unui habitat permanent. Nu este exclus ca animalul să rămână în grija grădinii zoologice sau să fie relocat într-un mediu controlat.

O întâmplare inedită, dar nu singulară

Deși astfel de cazuri sunt rare, nu este pentru prima dată când un animal ajunge accidental pe o navă comercială și parcurge distanțe impresionante.

Totuși, cazul acestei vulpi rămâne unul remarcabil, atât prin distanța parcursă, cât și prin faptul că a reușit să supraviețuiască unei călătorii atât de lungi și dificile.

