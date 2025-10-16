Acasă » Exclusiv » Andreea Marin, maraton de ore nedormite și siluetă de manechin: “Cred că deja este limita”

Andreea Marin, maraton de ore nedormite și siluetă de manechin: “Cred că deja este limita”

De: Andreea Archip 16/10/2025 | 20:05
Andreea Marin este o persoană workaholică și nu de puține ori și-a forțat organismul pentru a duce la bun sfârșit diverse proiecte. Cunoscută pentru profesionalism și rigurozitate în munca ei, Zâna Surprizelor a avut parte de un adevărat maraton de ore nedormite înainte de “Gala Nu există nu se poate”, un eveniment grandios care a reunit la Palatul Parlamentului oameni valoroși din diverse arii de activitate, care au fost premiați. Afișând o siluetă de manechin, vedeta a povestit pentru CANCAN.RO că nu își mai dorește să slăbească și că va echilibra stilul de viață, având restanțe la capitolul odihnă.

Andreea Marin a avut dublu rol la evenimentul de aseară, fiind atât gazdă, cât și producător. A reunit sute de invitați și a celebrat excelența în multe domenii. În acest an, gala a fost dedicată feminității, iar figura istorică aleasă drept simbol al Galei “Nu există nu se poate!” a fost Regina Maria a României. Invitații au avut parte de show-uri de modă, dar și de momente artistice. Chiar înainte de startul evenimentului, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Andreea Marin.

CANCAN.RO:  Cum te simți în seara asta, după multe zile și nopți de muncă?

Andreea Marin: Obosită, dar, cum să vă spun, împlinirea e atât de mare când vezi atâția oameni valoroși sub același acoperiș, știind că sunt acolo și că-ți prețuiesc munca și efortul, încât nu mai contează nimic.

Andreea Marin nu își dorește să mai slăbească

CANCAN.RO: În seara asta ai ales să porți un accesoriu special care să-ți poarte noroc sau să-ți aducă aminte de o persoană dragă?

Andreea Marin: Laura Aid a creat acești cercei focoși pentru această gală, iar Elida Toma s-a ocupat de întreaga ținută, le mulțumesc. Este o bijuterie dintr-un trandafir natural, dar tratată special. Îmi doresc din suflet să avem o seară a frumuseții interioare mai degrabă, cred că e mai importantă decât aparența. Dar da, te simți bine ca femeie când ți se spune că arăți bine, nu-i așa?

Andreea Marin: „Am dat jos, fără voia mea, 5 kg rapid în câteva zile. Dar nu-mi propun, nu-mi doresc, cred că deja este limita”

CANCAN.RO: Arăți foarte bine și ai o siluetă trasă prin inel. Ai mai slăbit în ultima perioadă?

Andreea Marin: Nu, am avut un Covid acum vreo lună și ceva, atunci am dat jos, fără voia mea, 5 kg. Rapid, în câteva zile. Dar nu-mi propun, nu-mi doresc, cred că deja este limita.

CANCAN.RO: Cu sănătatea în prezent ești ok?

Andreea Marin: Sunt ok, vom vedea cum voi fi după gala asta, după atâtea ore de nesomn. Dar eu zic că va fi bine. Voi echilibra.

CANCAN.RO: Câte ore ai dormit?

Andreea Marin: N-am dormit de 30 și ceva de ore, nu mai știu, dar voi dormi după, vă asigur.

CANCAN.RO: Ce mesaj ți-a trimis Violeta? Este primul an în care nu îți este fizic alături. (n.r. Violeta este studentă în America)

Andreea Marin: Chiar acum a sunat. O colegă mi-a arătat telefonul că sună și ea știe ce înseamnă această muncă și o voi suna la finalul galei.

