Ce meserie își dorește Violeta Bănică. Andreea Marin i-a spus că nu ar câștiga mulți bani din ea

Violeta, fiica Andreei Marin, se află în Statele Unite ale Americii, acolo unde studiază Dreptul. Cu toate că acum urmează acest drum, tânăra și-a dorit să meargă în altă direcție, iar mama ei a avertizat-o că nu este o meserie bănoasă. Ce i-a spus? Vezi în rândurile de mai jos!

Andreea Marin este o mamă devotată și implicată în deciziile copilului ei. Vedeta a fost întotdeauna alături de fiica ei și, cu toate că o susține în tot ce își dorește, este mereu acolo să îi arate realitatea care uneori este dură.

Ce meserie își dorește Violeta Bănică

Violeta Bănică studiază Dreptul la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, SUA. Ei bine, până să se decidă în privința meseriei pe care și-o dorește, Violeta a optat pentru altceva. Inițial, fiica Andreei Marian și-a dorit să devină actriță, dar mama ei a atenționat-o că nu este un domeniu care îți aduce siguranță din punct de vedere financiar întotdeauna.

„I-am spus – în primul rând, să alegi să faci ceea ce te însuflețește, să iubești ce faci, pentru că petreci atât de mult dedicat carierei, încât nu poți să îți permiți să îți irosești viața pe ceva ce nu îți place, chiar dacă ai face bani, dacă nu îți place, nu are cum să îți iasă bine. Pe de altă parte, când a fost vorba de a alege ce direcție să urmeze în viață, ea având și acest talent artistic, și-ar fi dorit să meargă spre Actorie, atunci am avut o discuție și i-am spus: «nimeni nu te oprește, eu îmi doresc să faci ceea ce visezi tu în viață, dar n-ar fi mai bine, că uite în ce lume cu greutăți trăim, n-ar fi mai bine să urmezi o cale tot pe care să o placi, dar care să îți aducă și o bază materială pe care să te bazezi, să fii pe picioarele tale, material vorbind, nu știi niciodată cu părinții, cât mai suntem în viață, atunci tu trebuie să fii stăpână pe tine, din punct de vedere financiar. Din anul II, din anul III de facultate să urmezi și o altă facultate care te duce spre o pasiune artistică unde nu ai garanția, pentru că puțini artiști ajung să câștige cât ar merita…”, a povestit vedeta în cadrul conferinței Fain&Simplu.

