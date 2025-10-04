Violeta Bănică a plecat în America să studieze, dar nu vrea să rămână acolo. Care este motivul

Violeta Bănică a început cursurile la prestigioasa Universitate Cornell din New York, Statele Unite ale Americii, dar planurile ei de viitor rămân strâns legate de România. După finalizarea studiilor, fiica Andreei Marin își dorește să se întoarcă acasă și să-și construiască parcursul profesional în țară.

Violeta Banica a ales să studieze la o instituție de top, Universitatea Cornell, pentru a-și continua parcursul academic la cel mai înalt nivel. Andreea Marin a subliniat că admiterea într-o universitate Ivy League este extrem de dificilă, dar fiica sa a reușit să facă față provocărilor datorită seriozității și efortului depus ani de zile, atât în plan academic, cât și personal.

Cu toate că a ales un domeniu dificil de studiat, Violeta Bănică s-a gândit ce va face după finalizarea cursurilor. Tânăra își dorește să se întoarcă în România, unde să aplice tot ceea ce a învățat peste Ocean.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo. Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte”, a spus Andreea Marin la „Viața fără filtru’.

Andreea Marin are doar cuvinte de laudă pentru fiica sa, Violeta

Violeta Bănică studiază la Universitatea Cornell, una dintre prestigioasele instituții Ivy League din Statele Unite. Vedeta a subliniat cât de dificil este să fii admis aici, explicând că dosarul de aplicație necesită ani de pregătire intensă, rezultate academice excepționale și un profil personal remarcabil. Doar un procent foarte mic dintre candidații internaționali sunt acceptați, ceea ce face competiția extrem de strânsă.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e nouă ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din intreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile. Un procent foarte mic de candidați internaționali (puțin peste 3% anul trecut) sunt acceptați să devină studenți aici, nivelul de competitivitate fiind foarte ridicat, de aceea presiunea este foarte mare și se întâmplă ca elevi de liceu foarte buni din toată lumea să nu reușească să intre. Dar totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață!”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini cu Violeta Bănică în America. Cum și-a amenajat fiica Andreei Marin camera din campus

Motivul pentru care Andreea Marin a căzut pe stradă. Zâna surprizelor a spus tot: ”Corpul meu are limite”