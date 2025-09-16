Primele imagini cu Violeta Bănică în America. Cum și-a amenajat fiica Andreei Marin camera din campus

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin cu Ștefan Bănică Jr., trăiește visul american! Tânăra de 17 ani se bucură de viața studenției peste hotare, în America. În weekend, fiica Andreei Marin a postat câteva imagini în mediul online care au atras atenția internauților.

Tânăra s-a mutat peste Ocean, unde studiază intens, dar la final de săptămână nu uită să își acorde și momente de respiro. Violeta Bănică este studentă la prestigioasa Universitate Cornell din Statele Unite. În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Marin și-a ajutat fiica să își aranjeze camera de cămin, iar acum Violeta se bucură de un mediu cald și relaxant.

Primele imagini cu Violeta Bănică în America

Fiica Andreei Marin a postat mai multe fotografii în mediul online care au atras atenția urmăritorilor. Tânăra apare elegantă, într-o ținută neagră accesorizată cu nasturi aurii. Aceasta s-a fotografiat în fața oglinzii, într-un cadru cochet. Într-o altă fotografie, iubitul său apare în fața unei clădiri impunătoare, cu detalii elegante.

Îmbrăcat lejer, într-un tricou alb, tânărul privește spre ușa masivă din lemn cu o arhitectură deosebită și detalii elegante. Aceste imagini arată că, deși programul de studiu poate fi unul solicitant, fiica Andreei Marin știe să găsească un echilibru între școală și persoanele dragi.

Andreea Marin a vorbit cu emoție despre trăirile unui părinte, în timp ce copilul său devine adult și își urmează propriul drum. Fosta prezentatoare a mai spus că, deși grijile par să scadă, dorul devine din ce în ce mai greu. Fosta prezentatoare TV a mai spus că universitatea la care a intrat Violeta este extrem de riguroasă și că nu este deloc simplu să intri într-una dintre cele opt universități din Ivy League.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile“, spus vedeta pe rețelele de socializare.

