Andreea Marin și-a ajutat fiica să se instaleze în campusul Universității Cornell. Cum arată camera Violetei: ”Am muncit amândouă”

De: Redacția CANCAN 24/08/2025 | 14:04
Andreea Marin i-a fost alături fiicei sale / FOTO: Instagram
Andreea Marin a trăit zile pline de emoție alături de fiica ei, care a început o nouă etapă importantă în viață. Tânăra va începe studiile la prestigioasa Universitate Cornell din Statele Unite. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi trăirile intense și a arătat locul în care va sta Violeta.

Fosta prezentatoare și-a deschis sufletul în fața fanilor și a povestit detalii importante din viața sa și a fiicei ei, Violeta. Ea a explicat drumul greu și plin de emoții pe care îl parcurge orice părinte până când copilul devine adult. Ea subliniază că, deși grijile și nopțile nedormite par să se încheie, dorul va deveni o povară și mai grea atunci când copilul pleacă la studii.

Andreea Marin a fost în campusul fiicei sale

Andreea Marin povestește cum și-a petrecut săptămâna alături de fiica ei, Violeta, în campusul studențesc. Împreună au muncit să transforme camera de cămin într-un spațiu primitor și plin de culoare, un adevărat „acasă” pentru următorul an. Au adus mai multe decorațiuni și au creat noi spații de depozitare pe care adolescenta să le folosească.

Descoperirea campusului a fost o bucurie, locul fiind bine organizat și plin de oportunități pentru studenți. Vedeta a punctat și faptul că universitatea face parte din grupul Ivy League, care se remarcă prin standardele academice extrem de ridicate.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Andreea Marin a mulțumit pentru sprijinul oferit fiicei sale

În încheiere, Andreea Marin și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au susținut-o pe Violeta pe acest drum, precum profesori, prieteni și familie. Imaginile postate vor fi ca un dar pentru cei dragi de acasă, care, deși nu au fost prezenți fizic, au oferit mereu sprijin moral.

„Dar totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață! Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”, a încheiat Andreea Marin.

×