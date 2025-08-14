Acasă » Știri » Cum reușește Andreea Marin să se mențină în formă la 50 de ani. Ce face timp de 2 ore pe săptămână

Cum reușește Andreea Marin să se mențină în formă la 50 de ani. Ce face timp de 2 ore pe săptămână

Cum reușește Andreea Marin să se mențină în formă la 50 de ani. Ce face timp de 2 ore pe săptămână

Andreea Marin a fost întotdeauna un exemplu demn de urmat pentru femeile din România. De la atitudine, stil de viață și până la prezența impecabilă, vedeta a reușit să rămână o inspirație de-a lungul timpului. Acum, ajunsă la vârsta de 50 de ani, încă este într-o formă de invidiat și nu ezită să își împărtășească secretele cu fanii ei. 

Vedeta și-a ținut întotdeauna admiratorii la curent cu activitățile sale, stilul său de viață și micile secrete pe care le pune în practică pentru a se menține în formă.

Cum reușește Andreea Marin să se mențină în formă

Recent, Andreea Marin a făcut o postare pe Instagram în care practică pilates. Îmbrăcată într-un top portocaliu scurt și colanți negri mulați, vedeta le-a arătat fanelor cum are grijă de corpul ei. Bineînțeles că trupul de invidiat a ieșit în evidență: un abdomen plat și o talie de viespe.

În imagini, vedeta apare chiar în casa ei acolo unde și-a amenajat o sală de sport. Alături de filmuleț, aceasta a postat un mesaj în care le îndeamnă pe femei să aibă grijă de corp și să îl respecte.

„După 50 de ani, corpul nostru are nevoie de mișcare mai mult decât înainte, dacă vrem ca timpul să treacă frumos și cu sănătate pentru noi.

Tratează-l cu respect și grijă și te va răsplăti cu o stare bună, flexibilitate, bucurie de a trăi, chef de viață. Veți spune: când să mai am timp de asta? Vă voi răspunde: muncesc adesea 16 ore pe zi, dar două ore pe săptămână nu trișez și sunt pentru mișcare. Câte ore are săptămâna?

Două doar sunt pentru binele corpului meu. Îmi impun! Uneori mi-e greu, alteori mi-e lene, dar mă simt excelent după antrenament. Și nu am regrete. Am nevoie de sănătate și forță pentru a împlini celelalte responsabilități și pentru a mă simți bine în propria piele.

Înainte, când nu făceam pilates și aveam 20 kg în plus, munceam la fel de mult, dar nu mă bucuram de ceea ce împlineam, eram mereu obosită și trăgeam de mine, pur și simplu, pentru a rezista efortului de zi cu zi. Sănătatea minții și a trupului înseamnă calitate a vieții și alegem cum o sprijinim.”, a scris vedeta pe Instagram.

Cum se simte Andreea Marin după operația suferită! Vedeta s-a afișat într-o ipostază la care nimeni nu se aștept

Andreea Marin, primele declarații după intervenția medicală. Ce a stabilit vedeta cu fiica ei, aflată deja în America: "Voi pleca peste o săptămână!"

×