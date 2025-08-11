Acasă » Știri » Cum se simte Andreea Marin după operația suferită! Vedeta s-a afișat într-o ipostază la care nimeni nu se aștepta

De: Alina Drăgan 11/08/2025 | 20:01
Recent, Andreea Marin a trecut printr-un moment delicat, ajungând pe masa de operație. Problemele de sănătate cu care s-a confruntat au făcut-o să ia o pauză scurtă din activitățile sale, însă fanii s-au întrebat cum se simte acum vedeta. Răspunsul a venit chiar din partea ei și i-a luat prin surprindere pe toți. Andreea Marin s-a afișat într-o ipostază la care nimeni nu s-ar fi așteptat, la doar câteva zile de la intervenție.

În urmă cu doar câteva zile, urmăritorii de pe rețelele de socializare au fost îngrijorați după ce fosta prezentatoare TV a postat o fotografie de pe patul de spital. Cu sinceritate, Andreea Marin a mărturisit atunci că a trecut printr-o intervenție chirurgicală, dar a preferat să nu ofere detalii despre natura exactă a problemelor medicale.

Dacă fanii se așteptau ca vedeta să urmeze o perioadă lungă de recuperare și odihnă, Andreea Marin le-a dovedit contrariul. La scurt timp după operație, aceasta a revenit în mediul online afișând o formă fizică de invidiat, chiar din sala de antrenamente.

Sportul, spune ea, este deja o parte esențială a vieții sale, iar disciplina a ajutat-o nu doar să se mențină în formă, ci și să treacă peste momente dificile. Într-o postare amplă, vedeta a explicat de ce nu își permite să renunțe la mișcare, indiferent de obstacole.

„După 50 de ani, corpul nostru are nevoie de mișcare mai mult decât înainte, dacă vrem ca timpul să treacă frumos și cu sănătate pentru noi. Tratează-l cu respect și grijă și te va răsplăti cu o stare bună, flexibilitate, bucurie de a trăi, chef de viață.

Veți spune: când să mai am timp de asta? Vă voi răspunde: muncesc adesea 16 ore pe zi, dar două ore pe săptămână nu trișez și sunt pentru mișcare. Câte ore are săptămâna? Două doar sunt pentru binele corpului meu. Îmi impun! Uneori mi-e greu, alteori mi-e lene, dar mă simt excelent după antrenament. Și nu am regrete.

Am nevoie de sănătate și forță pentru a împlini celelalte responsabilități și pentru a mă simți bine în propria piele. Înainte, când nu făceam pilates și aveam 20 kg în plus, munceam la fel de mult, dar nu mă bucuram de ceea ce împlineam, eram mereu obosită și trăgeam de mine, pur și simplu, pentru a rezista efortului de zi cu zi. Sănătatea minții și a trupului înseamnă calitate a vieții și alegem cum o sprijinim”, a spus Andreea Marin, în mediul online.

Cum se simte Andrea Marin după operația suferită /Foto: Instagram

Apariția Andreei Marin la doar câteva zile după operație demonstrează nu doar că s-a recuperat rapid, ci și că determinarea și respectul pentru propriul corp pot face diferența. Vedeta și-a îndemnat fanii să acorde și ei mai multă atenție mișcării fizice.

Foto: Instagram

