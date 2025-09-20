Motivul pentru care Andreea Marin a căzut pe stradă. Zâna surprizelor a spus tot: ”Corpul meu are limite”

Andreea Marin a vorbit pentru prima dată despre suferința prin care a trecut în urmă cu ceva ani. Zâna surprizelor și-a pierdut total motivația, energia, a cedat fizic, emoțional și psihic din cauza suprasolicitării profesionale.

Invitată în cadrul unui podcast, Andreea Marina a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Din dorința de a bifa cât mai multe sarcini într-o singură zi, zâna surprizelor a ajuns la epuizare fizică și mentală, adică la burnout – numit și sindromul epuizării profesionale.

Andreea Marin: ”Ajunsesem într-un dezechilibru grav”

Conștientă fiind de presiunea pe care a pus-o pe propriile puteri, Andreea Marin recunoaște că în unele zile îi era fizic imposibil să îndeplinească toate obiectivele de pe lista sa, motiv pentru care corpul i-a cedat. Burnout-ul este o stare de epuizare emoțională, fizică și mentală, care de cele mai multe ori apare pe fondul unor probleme la locul de muncă, dar poate fi provocat și de perioadele lungi de stres general.

”Toată viața am dormit în jur de patru sau cinci ore pe noapte, nu mai mult. Nu m-aș lăuda cu acest aspect pentru că mă trezeam dimineața, îmi făceam o listă de priorități, îmi puneam lucrurile în ordine, însă eram foarte supărată și agitată la finalul zilei, pentru că nu duceam lista la capăt. Dar eu supraîncărcam lista și, omenește, într-o zi nu puteam să o duc la capăt. Și corpul meu are limite. Nu poți forța la nesfârșit corpul, mintea, pentru că ajungi la burnout, pe care l-am experimentat și anul trecut”, a spus Andreea Marin.

Din cauza epuizării, Andreea Marin a povestit că a ajuns în situația în care a leșinat pe stradă. Atunci a fost un punct de cotitură în viața sa. S-a speriat extrem de tare și ajunsese să aibă gânduri negre legate de starea sa de sănătate. Oboseala era din ce în ce mai accentuată, avea insomnii, moment în care și-a revizuit prioritățile.

”Oboseala era din ce în ce mai accentuată, aveam insomnii. Pot spune sigur că ajunsesem într-un dezechilibru grav. În timpul unor filmări pentru emisiunea mea am căzut pe stradă. Mergeam să filmez un nou interviu, dar eram după alte trei realizate în aceeași zi. Atunci a fost momentul în care mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă, pentru că există istoric în familia mea, tata și bunica s-au stins din această cauză”, a mai spus Andreea Marin.

