Boala care a pus-o la pat pe Andreea Marin! Vedeta a slăbit 5 kilograme

Andreea Marin a trecut printr-o perioadă sensibilă din punct de vedere al sănătății și a pierdut 5 kilograme. Vedeta a vorbit despre boala care a pus-o la pat și a mărturisit prin ce a trecut. Iată ce a spus!

Andreea Marin are un stil de viață sănătos pe care îl promovează și în mediul online pentru urmăritorii ei. Vedeta face pilates și are foarte mare grijă la alimentația pe care o are, dar a fost nevoită să ia o mică pauză de la rutina zilnică atunci când a fost pusă la pat de un virus.

Boala care a pus-o la pat pe Andreea Marin

Vedeta are o formă fizică de invidiat și este un exemplu de urmat pentru femeile din România. Ea respectă cu strictețe un plan riguros de sport, face ședințe de Pilates de două ori pe săptămână, aleargă pe bandă și ridică greutăți. Toate aceste activități se petrec în sala de fitness pe care vedeta și-a amenajat-o în locuința sa.

Recent, ea a mărturisit că a fost nevoită să ia o scurtă pauză din cauza virusului Covid-19. Vedeta a slăbit 5 kilograme, dar nu este deranjată de acest aspect.

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu 5 kilograme în minus. A fost mai neplăcut! 5 kilograme în minus, au fost la fix!”, a povestit Andreea Marin pentru click.ro.

După cum vă spuneam, Andreea Marin este o adeptă a stilului de viață sănătos și încearcă să îi convingă și pe fanii ei de beneficiile pe care această decizie le aduce. Recent, alături de o filmare din timpul unei ședinte de Pilates, vedeta a transmis următorul mesaj:

„După 50 de ani, corpul nostru are nevoie de mișcare mai mult decât înainte, dacă vrem ca timpul să treacă frumos și cu sănătate pentru noi. Tratează-l cu respect și grijă și te va răsplăti cu o stare bună, flexibilitate, bucurie de a trăi, chef de viață. Veți spune: când să mai am timp de asta? Vă voi răspunde: muncesc adesea 16 ore pe zi, dar două ore pe săptămână nu trișez și sunt pentru mișcare. Câte ore are săptămâna? Două doar sunt pentru binele corpului meu. Îmi impun! Uneori mi-e greu, alteori mi-e lene, dar mă simt excelent după antrenament. Și nu am regrete. Am nevoie de sănătate și forță pentru a împlini celelalte responsabilități și pentru a mă simți bine în propria piele. Înainte, când nu făceam pilates și aveam 20 kg în plus, munceam la fel de mult, dar nu mă bucuram de ceea ce împlineam, eram mereu obosită și trăgeam de mine, pur și simplu, pentru a rezista efortului de zi cu zi. Sănătatea minții și a trupului înseamnă calitate a vieții și alegem cum o sprijinim.”

