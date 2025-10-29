Acasă » Știri » Cum arată Andreea Marin în realitate. Mara Bănică, uimită să o vadă față în față: „Cred că este într-una din cele mai…”

De: Anca Chihaie 29/10/2025 | 08:45
Foto: captură video

Mara Bănică a avut parte de moment emoționant alături de Andreea Marin. Ce a impresionat-o cel mai mult la celebra „Zâna Surprizelor”?

Mara Bănică a împărtășit recent o experiență care a atras atenția fanilor săi din mediul online. Cunoscuta reporteră a povestit despre o întâlnire profesională care s-a transformat într-un moment plin de emoție: colaborarea cu Andreea Marin, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească.

Întâlnire impresionantă între Mara Bănică și Andreea Marin

Postarea Marei a devenit rapid virală, mulți dintre urmăritorii ei apreciind sinceritatea și căldura cu care și-a exprimat gândurile. Jurnalista a relatat că, în timpul filmărilor, a redescoperit-o pe Andreea Marin dincolo de imaginea publică ce a consacrat-o drept „Zâna Surprizelor”. În ochii ei, Andreea nu a fost doar o vedetă elegantă și echilibrată, ci o femeie autentică, deschisă și plină de energie pozitivă.

Pentru Mara Bănică, momentul filmării a fost o ocazie de a privi altfel o colegă de breaslă cu o carieră impresionantă. Jurnalista a remarcat echilibrul și vitalitatea pe care Andreea Marin le emană în această etapă a vieții sale, semn că, dincolo de provocările lumii media, a reușit să își păstreze naturalețea și pasiunea pentru oameni.

Sursa foto Facebook

„Am filmat cu Andreea Marin! Ptiu, ce bine poate să arate! Cred că este într-una din cele mai prolifice perioade din viață!

Mi-a plăcut mult. A fost pentru prima oară când am stat față-n față, mi-a părut nu doar frumoasă, ci caldă și extrem de sinceră. Mi-a răspuns la toate întrebările, n-a condiționat nimic. Am povestit despre Violeta, viață, iubiri, viitor și sănătate. Căci da, atât timp cât ne facem planuri, trăim cu folos!’, a transmis Mara Bănică pe Facebook.

