Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta fiului ei. Imaginile sunt emoționante

Celebrul cântăreț, Dorian Popa a avut parte de unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. Acesta s-a însurat cu Andreea, iar petrecerea a fost una ca în basme. Localul, meniul și decorul au fost selectate cu cea mai mare atenție, astfel că atmosfera a fost pe placul tuturor, mai ales a mirilor. Evenimentul a fost unul restrâns, așa că au participat doar familia și prietenii apropiați. Cea mai importantă prezență a fost mama lui Dorian. Imaginile cu ea de la nunta influencerului a emoționat pe toată lumea.

Imagini înduioșătoare cu mama lui Dorian Popa de la nuntă

Dorian este acum un bărbat împlinit! El și partenera sa, Andreea, studentă la medicină au ales să își unească destinele. Nunta a avut loc într-un cadru spectaculos, mai exact pe malul lacului Buftea. Printre invitații cu seamă, prezenți în cea mai importantă zi din viața artistului, nu a putut lipsi femeia care i-a dat viață. Vloggerul a ținut să împărtășească momente de la eveniment și au fost publicate imagini spectaculoase. Cele care au atras atenția în mod deosebit sunt cu Mamișor. Aceasta este vizibil emoționată de faptul că fiul ei și-a găsit aleasa inimii.

De asemenea, ea a optat pentru o ținută elegenată, din organza, de culoare bej deschis. Rochia i-a pus în evidență trăsăturile inedite. Câteva detalii au făcut-o să fie spectaculoasă și anume mâneci deschise și un accesoriu din pene în partea stângă a pieptului.

Dorian Popa, mesaj emoționant

De curând, cântărețul a publicat un mesaj emoționant despre soția lui. Acesta a declarat că Andreea este pentru el un înger păzitor și că i-a fost alături în cele mai grele momente din viață.

Dumnezeu m-a trecut prin cumpăna vieții mele, ca să zic așa, și exact în momentul în care m-a trecut prin cumpăna vieții mele, a decis să-mi aducă și salvarea. Eu consider că Andreea a fost și este zâmbetul meu păzitor, a transmis Dorian.

