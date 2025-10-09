Impresionant! Cine l-a ajutat pe Marius Keseri până în ultima clipă: ”Datorită lui a mai trăit un an”

Apropiații scot detalii neștiute despre Marius Keseri, după decesul acestuia. Toboșarul formației Direcția 5 s-a luptat cu o boală nemiloasă și a avut nevoie de susținere în toată această perioadă grea. Marian Ionescu, liderul trupei pop-rock, i-a fost alături colegului său. Află, în articol, ce gest impresionant a făcut pentru regretatul muzician, înainte ca el să se stingă din viață!

Lumea muzicală din România este în doliu după dispariția lui Marius Keseri, cunoscut de prieteni și fani drept „Tete”. Artistul, care a fost timp de peste trei decenii toboșarul formației Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de renumita trupă prin intermediul unui mesaj emoționant, 8 octombrie 2025. Ulterior, impresara Florența Marin a transmis că muzicianul suferea de cancer.

Ce gest a făcut Marian Ionescu pentru Marius Keseri de la Direcția 5

Fostul model Laura Stone a făcut dezvăluiri neașteptate despre Marius Keseri. Toboșarul formației Direcției 5 primise un diagnostic crunt și s-a luptat până în ultima clipă cu boala nemiloasă. Din nefericire, organismul său a cedat în cele din urmă.

Colegii de trupă i-au fost alături în această perioadă grea, mai ales Marian Ionescu. Potrivit Laurei Stone, datorită liderului Direcției 5, viața toboșarului s-a prelungit cu un an. Acesta s-a ocupat de toate tratamentele lui Marius Keseri și l-a însoțit peste tot.

„Marian Ionescu s-a ocupat de toate tratamentele lui, de spitalizări, l-a dus la doctori, la chimioterapie. Sâmbăta trecută, tot el l-a adus acasă, de la spital, iar luni trebuia să-l ducă iar, pentru analize. Datorită lui Marian Ionescu, Marius a mai trăit încă un an”, a declarat Laura Stone pentru Click.

Laura Stone a mai povestit că Marius Keseri nu și-a pierdut nicio secundă optimistul. Acesta spera că va reuși să învingă boala nemiloasă, iar pasiunea pentru muzică îi dădea putere. Deși era slăbit, nu a renunțat la scenă.

„Era un om vesel, optimist. Era sigur că va trece peste acest hop, credea foarte mult că se va vindeca, scena îi dădea putere să lupte cu boala. Voia să cânte, deși nu mai avea putere, mai ales după chimioterapie se simțea slăbit. Dar, totuși, o făcea. Era foarte credincios, purta rozariu la gât, mergea la slujbă, la biserică. Mă ruga mereu să îi fac salată de boeuf, zicea că așa cum o prepar eu nu o face nimeni. Numai că am tot fost plecată și n-am mai apucat. Am vorbit cu el, sâmbăta trecută, se simțea foarte rău, se externase, iar luni urma să facă alte analize. A avut cancer generalizat. Drum lin, Tete! Ne vedem peste 100 de ani, așa cum ne-am promis”, a mai spus fostul model.

