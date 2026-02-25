Acasă » Știri » Orașul din România în care se interzic păcănelele. Primarul e hotărât să le elimine

De: Anca Chihaie 25/02/2026 | 17:55
Municipiul Slatina ar putea deveni primul oraș din România în care sălile de jocuri de noroc și aparatele de tip slot-machine sunt eliminate complet din spațiul urban, în urma unei inițiative asumate de administrația locală. Demersul vine în contextul noilor prevederi adoptate la nivel național, care oferă autorităților locale competențe sporite în privința reglementării activităților de jocuri de noroc pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale.

O eventuală interzicere completă a sălilor de jocuri de noroc ar produce efecte economice directe asupra bugetului local, având în vedere contribuțiile fiscale semnificative provenite din activitatea operatorilor de profil. Totuși, administrația locală susține că reducerea riscurilor sociale și prevenirea problemelor asociate dependenței reprezintă un obiectiv de interes public major, cu implicații pe termen lung asupra sănătății comunității.

Primarul municipiului, Mario de Mezzo, a anunțat intenția de a promova în Consiliul Local o hotărâre prin care toate sălile de jocuri de noroc și toate aparatele de tip păcănele să fie eliminate din oraș. Inițiativa ar urma să fie discutată imediat după intrarea în vigoare a noilor reglementări guvernamentale care permit autorităților locale fie să relocheze aceste activități la periferia localităților, fie să le interzică integral.

Propunerea administrației din Slatina este fundamentată pe argumente de ordin social și comunitar, accentul fiind pus pe impactul pe care dependența de jocuri de noroc îl poate avea asupra familiilor și asupra stabilității sociale. Edilul consideră că protejarea locuitorilor și reducerea fenomenelor asociate dependenței sunt prioritare în raport cu beneficiile economice generate de taxele și impozitele colectate din această industrie.

„În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Niciuna. Afară din Slatina cu toate păcănelele care au nenorocit o țară întreagă​”, a anunțat primarul Mario de Mezzo.

