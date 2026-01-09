Cum a rămas o badantă româncă din Italia fără 23.000 de euro: „Mă numea iubire, comoara mea și odată...”

O româncă plecată în Italia pentru a lucra ca îngrijitoare a trecut printr-o experiență dramatică, după ce a fost victima unei înșelătorii sentimentale desfășurate pe Facebook. Femeia a fost manipulată de un bărbat care folosea un profil fals și care a convins-o că între ei este o relație serioasă. Încrezătoare în promisiunile primite, aceasta i-a trimis, în timp, suma de aproximativ 23.000 de euro.

Escrocul a construit cu grijă o poveste menită să-i câștige încrederea. Se prezenta drept un bărbat serios, îi făcea complimente constante și îi sugera chiar un viitor împreună, deși relația lor nu a depășit niciodată mediul online. Folosind apelative afectuoase și promisiuni de căsătorie, a reușit să o determine să îi ofere bani în mod repetat, invocând diverse situații urgente.

De-a lungul timpului, acesta i-a cerut sume tot mai mari, sub pretexte precum probleme cu documentele, imposibilitatea de a ajunge în Italia sau eliberarea unor pachete importante din străinătate. Femeia, care nu dispunea mereu de banii solicitați, îi trimitea sumele în tranșe, ajungând să-i ofere o mare parte din salariul său.

„Mă numea iubire, comoara mea și odată a avut nerușinarea de a spune că va veni la mine și-mi va returna toți banii. La început scriam în engleză, apoi în italiană. Odată mi-a cerut să-i împrumut 4.800 de euro pentru a elibera un pachet, considerat foarte important, provenit din Turcia. I-am dat banii în două tranșe. Îmi făcea complimente, spunea că îi place de mine ca femeie. A ajuns să spună că ne-am putea căsători. Povestea că nu putea veni în Italia din motive legate de documente și mi-a cerut din nou bani cu diferite scuze. Eu nu aveam toate acele sume și îi dădeam banii în rate. În total am ajuns să-i trimit 23.500 de euro…”, a povestit românca.

Adevărul a ieșit la iveală în momentul în care românca a observat că imaginile bărbatului apăreau și pe alte conturi de Facebook, sub identități diferite. În urma verificărilor, a descoperit că acesta nu era cine pretindea și că acționa împreună cu o femeie, cei doi formând o adevărată rețea de înșelăciune, cu scopul de a obține bani de la victime vulnerabile.

„Mi-a spus că este inginer constructor, că s-a despărțit de soție pentru că a prins-o cu altcineva și aveau o fiică împreună. Apoi, într-o zi, am găsit fotografiile lui asociate cu o altă identitate, tot pe Facebook”, a mai spus aceasta.

Cazul a ajuns în fața instanței din Reggio Calabria, unde femeia a povestit întreaga experiență. Ea s-a constituit parte civilă în proces, fiind reprezentată de un avocat. Ancheta a scos la iveală faptul că cei doi suspecți mai sunt acuzați de o înșelătorie similară, comisă asupra unei alte femei din Portogruaro.

