Probleme pentru graviduța Denisa Coțolan! Ce trebuie să facă până să nască. Iancu Sterp o ajută zilnic

Graviduța Denisa Coțolan se confruntă cu o perioadă solicitantă înainte de naștere, iar partenerul ei, Iancu Sterp, îi este alături la fiecare pas. Viitoarea mămică urmează o serie de recomandări medicale menite să faciliteze o naștere cât mai ușoară, însă pregătirile nu sunt deloc simple. Pe lângă disconfortul specific ultimelor săptămâni de sarcină, medicii i-au indicat o serie de exerciții și poziții care ar putea ajuta copilul să se așeze corespunzător pentru nașterea naturală.

Pe lângă recomandările medicale, Denisa primește sprijin constant și din partea lui Iancu Sterp, care s-a implicat activ în toate activitățile de zi cu zi ale partenerei sale. În ultimele zile, el a preluat o parte importantă din sarcinile casnice, ajutând-o în momentele în care mobilitatea îi este afectată. Graviduțele aflate în ultimul trimestru se confruntă adesea cu dificultăți în efectuarea unor gesturi simple, iar sprijinul unei persoane apropiate poate face diferența în menținerea stării de bine.

Probleme pentru graviduța Denisa Coțolan

În prezent, bebelușul se află încă într-o poziție mai puțin favorabilă, orientat cu capul în sus, motiv pentru care specialiștii i-au recomandat Denisei o rutină zilnică de mișcări și tehnici care să încurajeze coborârea și rotirea fătului. Aceste exerciții trebuie efectuate cu atenție, într-un ritm moderat și doar sub supraveghere sau după indicațiile medicului, având în vedere că sarcina se apropie de termen.

Situația nu este una neobișnuită pentru femeile însărcinate, însă necesită disciplină și răbdare, întrucât poziția copilului în ultimele săptămâni poate influența întreaga experiență a nașterii. Doctorul care monitorizează evoluția sarcinii i-a explicat viitoarei mame cât de important este ca bebelușul să se întoarcă în timp util și a stabilit un plan clar pentru următoarele săptămâni, inclusiv exerciții pentru flexibilizarea zonei pelviene, mișcări de balans și poziții controlate menite să creeze spațiu și să faciliteze orientarea corectă a fătului.

Iancu: Prima misiune în dimineața asta este să îi dau în picioare șosetele Denisei. Ce zici? O să mă descurc sau nu? Eu credeam că o să învăț treaba asta cu datul șosetelor doar când o să am copil, dar o învăț de acum. Denisa: Trebuie să îi aduni. Iancu: N-am făcut bine? Ce te-ai asortat. Cu maro, bravo. Ce zici? O să fiu un tătic bun? Denisa: Da. Iancu: Vezi cât țin la tine. Așa zicea un bătrân. Dar trebuie să mă asculți. Denisa: Păi și tu. Iancu: Gata. Denisa: Mulțumesc. Denisa: Asta nu mă ajută la întorsul copilului, că doar mă ajută să fac dintr-o parte în alta. Știi cum întorc copilul? Cu capul în jos, pe canapea. Iancu: Trebuie să întoarcem copilul, pentru că el e cu capul în sus. Trebuie întors cu capul în jos să fie nașterea naturală. Pe 24, luna viitoare, trebuie să iasă, iar el încă stă ca la plajă, în loc să stea întors. Ne-a dat doctorul niște exerciții să-l întoarcem.

