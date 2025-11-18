Acasă » Știri » Denisa Coțolan, ședință foto cu burtica de gravidă! Iancu Sterp a râs copios: „Uitați aici, ce pepene mare avem”

Denisa Coțolan, ședință foto cu burtica de gravidă! Iancu Sterp a râs copios: „Uitați aici, ce pepene mare avem”

De: Andreea Stăncescu 18/11/2025 | 21:33
Denisa Coțolan și Iancu Sterp vor deveni părinți pentru prima dată / Sursa foto: Instagram
În familia Sterp se pregătește să înceapă un nou capitol plin de emoții și împlinire. Denisa Coțolan, soția lui Iancu Sterp, radiază de fericire în timp ce se apropie de momentul în care își va cunoaște primul copil. Recent, tânăra a făcut o ședință foto pentru a-și aminti de această perioadă a vieții și, bineințeles, că l-a avut alături pe soțul ei, care nu doar că a ajutat-o cu rochiile, ci a răs copios de tot ce se întâmpla. 

Denisa Coțolan, soția lui Iancu Sterp, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Tânăra este însărcinată și se pregătește să își strângă în brațe primul copil. Deși sarcina a avansat deja considerabil, Denisa a ales să marcheze acest moment cu o ședință foto specială, plină de feminitate și emoție, la care Iancu i-a fost alături la fiecare pas și a făcut multe ironii, ajutând la destinderea atmosferei.

„Pepene de Dăbuleni, 20 de lei/kg. Acum nu mai e întrebarea dacă avem băiat sau fată, întrebarea e ce nume îi punem la băiat. Uitați aici ce pepene mare avem, să văd pepenele. Dacă faci ședință foto, nu așa ieși în poză? Să le zicem la oameni cum îl cheamă pe băiețel? Am ales un nume super. Doamna Denisa face ședință foto să aibă amintire de când a rămas prima dată gravidă”, a spus Iancu Sterp pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

La început, cei doi au preferat să fie discreți și au încercat să țină vestea doar pentru ei, ferind ochii curioșilor de această etapă intimă. Totuși, bucuria a devenit prea mare pentru a mai rămâne ascunsă, iar Iancu Sterp a decis să împărtășească momentul cu toți cei care îi urmăresc activitatea în mediul online. Astfel, el a confirmat că Denisa Coțolan este însărcinată în opt luni și că micuțul lor urmează să vină pe lume chiar în preajma Crăciunului.

„Unele vești nu se pot ține doar pentru noi. Inima ne este plină, sufletul la fel. Trăim una dintre cele mai frumoase emoții din viața noastră: în curând vom deveni părinți! Nu e doar un vis, ci un dar primit de la Dumnezeu, cu toată recunoștința din lume. Ne pregătim, cu inima larg deschisă, să întâmpinăm o bucățică de cer, venită direct în familia noastră”, a scris Iancu Sterp pe Instagram, în dreptul unui videoclip în care apare alături de soția lui.

