Interviul după care Ruby a rămas fără niciun secret: ce nu-i lipsește niciodată din geantă, ce complexe are, ce schimbări a început să facă: ”Am devenit obsedată!” Cum a ajuns de la PRO TV la psiholog

Ruby își gândește fiecare apariție până la cel mai mic detaliu. Artista a participat, zilele trecute, la lansarea unui parfum din Dubai, prezentându-se la eveniment cu o geantă minusculă, dar suficient de încăpătoare pentru conturul de buze, de care a devenit dependentă în ultima perioadă.

Ruby: “De un an și ceva doi așa am devenit obsedată de niște buze super conturate, mai retro, cu un contur mai închis”

CANCAN.RO: Care sunt obiectele care nu-ți lipsesc niciodată din geantă?

Ruby: Obiectele care nu-mi lipsesc niciodată din geantă sau din buzunar, că geanta se mai întâmplă să-mi lipsească, sunt foarte puține: conturul de buze, că de un an și ceva doi așa am devenit obsedată de niște buze super conturate, mai retro, cu un contur mai închis. Port genți destul de mici nu e ca și cum pot să bag prea multe în ele. Deci contorul de buze în principiu și parfumul bineînțeles când am o geantă un pic mai voluminoasă că și gențile mele mari sunt destul de mici. Parfumul, bineînțeles, este must have, doar că nu îl mai am la dimensiunea care îmi încăpea în mini bag-uri, i l-am dat mamei.

CANCAN.RO: Pentru că vine luna martie, ce surprize pregătești pentru femeile importante din viața ta?

Ruby: O îmbrățișare, iubire, dedicarea mea cum sunt alături de mamaia zi de zi și este copilul meu și eu sunt copilul ei și câte un buchet de flori și iubire, ce să le pregătesc?

Mamaia și mami sunt mândre de mine, sunt fericite, mă iubesc. Mami este oricum departe, de fapt trebuie să ne vedem că trebuie să vină la mine să mă ajute cu dressingul. Le dau iubire infinită.

CANCAN.RO: Ce schimbări faci la dressing?

Ruby: Renovez casa de peste un an și nu mai pot! Tot nu e gata.

Ruby își vizitează zilnic animalele de companie : “Nu e ca atunci când stăteau nonstop cu mine”

CANCAN.RO: Și în prezent unde locuiești?

Ruby: Locuiesc la un alt apartament care nu este al meu și nu este ca acasă.

CANCAN.RO: Ce-ți lipsește cel mai mult?

Ruby: Un loc în care să fie toate animalele mele împreună și fericite și în care să aibă parte de atenția mea, pentru că ele sunt învățate să fie îngrijite, băgate în seamă. Nu mai are cine să vorbească cu ele acum. Pisicile sunt la apartament, în camera lor, că le-am făcut și lor o cameră. Mă duc în fiecare zi la ele și acum după petrecere trebuie să plec la ele, dar na, mă duc, le fac curat, le pun apă, mâncare, stau un pic cu ele și nu e ca atunci când stăteau nonstop cu mine. Asta îmi lipsește: casa mea și atât, în întregime cu tot ce conține ea.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului cu ce complexe te-ai confruntat? Ai reușit să le rezolvi?

Ruby: Complexul meu cel mai mare era că aveam un năsuc un pic mai voluminos și ăsta a fost un complex de care abia așteptam să scap încă din copilărie și când am împlinit 18 ani m-am operat la nas. Și chiar a fost un moment bun în viața mea pentru că mi-a dat mai multă încredere în mine, mi-a dat mai multă putere de a fi eu și mă bucur că am făcut asta. Așa bineînțeles ca orice fată am complex de genul: nu-mi place că am celulită nu știu unde, chestii care se lucrează cu un pic de ambiție.

Ruby: “ Aveam și un psiholog de la Pro TV care a trebuit să ne evalueze”

CANCAN.RO: Ai apelat vreodată la terapie psihologică când ai avut un moment greu de gestionat?

Ruby: Am apelat o dată la serviciile unui terapeut. Am participat în urmă cu mai mulți ani la show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la PRO TV, a fost un proiect care încă dinainte să ajung acolo m-a suprasolicitat psihic, pentru că mă așteptam la lucruri foarte grele și foarte nasoale. Aveam și un psiholog de la Pro TV care a trebuit să ne evalueze înainte de a avea permisiunea de a participa la show. Și după prima evaluare cu psihologul am decis să mai merg, pentru că mi-era prea frică de broaște și acum nu mai mi-e frică.

CANCAN.RO: Pe pe plan muzical ce pregătești?

Ruby: Pregătesc foarte multă muzică, pe perioada aceasta în care am renovat apartamentul am stat și foarte mult timp în studio, am împarțit timpul și am lucrat la piese foarte drăguțe care se vor materializa într-un album foarte șmecher.

