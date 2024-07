Reacția fabuloasă a ”bunicuței moderne” când Ruby i-a arătat ultima ”năzdrăvanie”! ”Și cum te-a găurit?”

În tot ceea ce face, Ruby se consultă cu bunica sa. Femeia, în vârstă de 87 de ani, este cea care a susținut-o și a încurajat-o să ajungă cântăreață. Reacția pe care mamaie a avut-o însă la fiecare tatuaj pe care și l-a făcut artista este una fabuloasă. Aceasta a dezvăluit, de asemenea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că buni îl iubește pe actualul său partener și că nu o grăbește cu măritișul.

Ruby este nedespărțită de bunica sa, femeia care a crescut-o și cu care locuiește sub același acoperiș. Potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, mamaie a susținut-o și a încurajat-o să devină artistă.

„Simt că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap și că mă iubește când urc pe scenă și văd atâta lume în jurul meu. E o recprocitate, eu îmi iau starea de la ei, iar publicul de la mine. Viața mea e o vacanță. Fac ce-mi place, m-am învățat cu drumurile. În schimb, când nu am concerte, atunci nu mă simt ok. Când nu e obositor, e plictisitor.

Eram convinsă și eu și mamaia că voi deveni artistă. Ea era cea care spunea mereu că fata ei va fi cel puțin o cântăreață sau o actriță”, a declarat Ruby în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Cum te-a găurit și tu ai stat”

Cântăreața care este una dintre cele mai tatuate artiste autohtone nu ne-a ascuns nici ce reacție, de-a dreptul fabuloasă, a avut bunica sa, la fiecare model nou ce-i acoperea trupul.

„Încă mă întreabă: și cum te-a găurit și tu ai stat? Dar e o bunicuță modernă, îi place să mă vadă frumoasă, sexy”, a adăugat artista.

„Îl iubește pe al meu”

Aceasta ne-a dezvăluit, de asemenea, că femeia îl iubește pe actualul său partener, cu care are o relație de ani buni. Bunica sa nu o grăbește însă cu măritișul, chiar dacă a depășit de ceva timpul pragul celor 30 de ani,

„Nu mă bate la cap cu măritișul. Îi ofer toată încrederea că sunt bine. Îl iubește pe al meu”, ne-a mai spus aceasta.

„Nu știam ce presupune”

Artista a fost nevoită să-și interneze bunica recent, după ce femeia care a crescut-o, în vârstă de 87 de ani, se simțea slăbită și nu avea poftă de mâncare. Cele două au locuit tot timpul împreună. În prezent, mamaie, cum îi spune artista, stătea cu aceasta în casa unor prieteni, dat fiind faptul că apartamentul lui Ruby e în renovare și acum:

„Încă renovăm apartamentul, nu e gata. Am luat-o efectiv, de la zero. Am primit un plan de la un arhitect, care m-a încântat. Nu știam ce presupune.

Ne-am relocat cu toții, și cu pisicile, câinii, bunica și iubitul la prietenii noștri, care stau în zonă. Pentru mamaie a fost cel mai greu. Mutarea asta nu prea i-a priit. Acasă mai aleargă după căței, are mai mult loc să se desfășoare. În curând însă, ne vom întoarce acasă”.

