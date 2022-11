“Nu vreau să-mi pun plocoanele!” Apariție șoc a lui Ruby la un eveniment monden: s-a costumat în mireasă, dar…

Ruby a bifat poate apariția anului la un eveniment monden. S-a întâmplat cu ocazia aniversării unui magazin de bijuterii, iar audiența a rămas cu gura căscată. Inițial, cei prezenți au crezut că s-a furat vreo mireasă care a aterizat din greșeală printre vedete și jurnaliști. La o analiză mai atentă, însoțită de trena lungă a apărut Ruby, în rochie albă, pregătită parcă să meargă la altar. Vedeta are alte planuri, însă, pentru că nu își dorește prea curând să devină mireasă oficial, lucru pe care l-a recunoscut în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Ruby face destăinuiri cu privire la eventualitatea unui asemenea eveniment în viitorul apropiat. Artista este extrem de concentrată asupra carierei, pe care o prioritizează cu orice preț. Nici măcar bunica interpretei nu are un cuvânt decisiv de spus, Ruby nu vrea nici în ruptul capului să își schimbe starea civilă, deși relația pe care o are este una stabilă.

„Eu nu plănuiesc să fiu mireasă!”

CANCAN.RO: La intrare, eu am crezut că s-a furat vreo mireasă…

Ruby: Mă bucur, înseamnă că am reușit!

CANCAN.RO: Cum ai gândit-o, ce s-a întâmplat?

Ruby: S-a furat o mireasă, pentru că eu nu plănuiesc să fiu mireasă, deci e furată, nu se dă nicăieri! Sunt întrebată de fiecare dată «Te măriți?», poftim răspunsul!

CANCAN.RO: Deci Ruby nu se mărită!

Ruby: Nu, am venit să petrec, am venit să mă bucur de momentul ăsta și de evenimentul ăsta. Mi s-a părut foarte potrivit pentru o rochie albă de mireasă, un eveniment dedicat bijuteriilor.

CANCAN.RO: Mă gândeam că te-ai îmbrăcat așa ca să dai niște hint-uri…

Ruby: «No, i don’t!»

CANCAN.RO: Nici dacă vine cu diamantul ăla mare de tot?

Ruby: Nu, nu sunt pregătită pentru asta, pentru că eu momentan sunt măritată cu muzica.

„Nu vreau să-mi pun plocoanele!”

CANCAN.RO: Deci timp pentru viața ta personală – zero!

Ruby: Nu e adevărat, am timp pentru viața personală, am o viață personală foarte frumoasă, mă bucur de ea, dar nu vreau să mă căsătoresc, nu vreau să-mi pun plocoanele, pentru că ai o responsabilitate mai mare. Vreau să fac muzică multă, cât mai am timp!

CANCAN.RO: Și ți se pare că asta te-ar împiedica?

Ruby: Mi se pare că m-ar transforma în doamna Ruby! Nu îmi place doamna Ruby, e așa serios și matur. Undeva m-aș simți obligată să mă maturizez, să iau viața mai în serios și încă îmi place să mă numesc copil!

CANCAN.RO: Deci tu în continuare vrei să copilărești!

Ruby: Da, să copilăresc la modul să îmi fac treaba, să mă dedic familiei și casei, însă fiind un spirit mai liber.

CANCAN.RO: Nici dacă vrea mamaia să te vadă în rochie de mireasă, la modul real?

Ruby: E, uite că m-a văzut în seara asta, a bătut palma cu mine, foarte fericită a fost!

