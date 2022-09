Ruby tocmai a lansat piesa „Viciu între vicii”, în colaborare cu Alex Velea, piesă ce se găsește pe mai toate platformele de streaming. În concordanță cu întreg conceptul melodiei a fost și evenimentul de lansare, iar atmosfera „păcătoasă” și-a pus amprenta și asupra protagonistei Ruby, care a avut o apariție de zile mari. Îmbrăcată într-o rochie de latex, accesorizată cu lanțuri desprinse din filmele BDSM, cântăreața a făcut senzație. Nici interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO nu putea fi mai prejos, așa că am reușit să aflăm date importante, de maximum interes!

Ca un scurt rezumat, Ruby a dezvăluit care îi este cel mai mare viciu, elementul vital după care își ghidează existența, la propriu! Căci artista noastră recunoaște că nu prea consumă apă, din nefericire, ci este dependentă de suc, băutură absolut indispensabilă!

Și pentru că hit-ul care a marcat explozia profesională a artistei a fost chiar „Stinge lumina”, Ruby demonstrează contrariul în viața de zi cu zi, căci nu prea acționează întrerupătorul, fapt care se simte la factura de curent!

(NU RATA: ȚINUTA EXTRAVAGANTA PE CARE A PURTAT-O RUBY LA ULTIMA SA ȘEDINȚĂ FOTO )

„Sunt obsedată de suc!”

Reporter CANCAN.RO: Zi-mi și mie cu piesa asta, să o promovăm, să o asculte oamenii!

Ruby: Este o colaborare pe care o așteptam de mult, este cu Alex Velea, care se află pe buzele noastre ale tuturor, de când eram mici și va fi în continuare!

Reporter CANCAN.RO: Care e cel mai mare viciu al lui Ruby?

Ruby: Sunt obsedată de suc, nu beau apă deloc, beau numai suc!

Reporter CANCAN.RO: Cel negru?

Ruby: Ăla negru, toate culorile, acum mai încerc și alte culori, pentru că m-am săturat de același gust! Dar nu, suc, sunt terminată de suc! Beau suc negru și noaptea!

„50 de milioane am la întreținere!”

Reporter CANCAN.RO: Vreau să îmi spui, te rog frumos, acum că vin facturile la curent foarte foarte mari, stingi luminile prin casă?

Ruby: Aoleu, deci am plătit 50 de milioane la curent zilele astea. Nu, atât am de plătit la întreținere, pentru că eu uit și plătesc mereu când se adună mult, ca să simt! Da, 50 de milioane am la întreținere, dar pe vreo trei luni, cred. Am uitat să o plătesc și la «lumină» zilele trecute am văzut factura, ceva mare! Nu prea sting lumina!

Reporter CANCAN.RO: Am văzut cea mai smart metodă de promovare, când ai pus link-ul către piesă ca fiind de OnlyFans! Ce a fost aia?

Ruby: Este o piesă pe care o dedicăm celor ce ne îndrăgesc și despre asta era vorba, OnlyFans, ce voiai să scrie, «Only oameni care ne îndrăgesc»?

Reporter CANCAN.RO: Dar nu te-ai gandit niciodată să îți faci un profil?

Ruby: E, m-am mai gândit, pentru că eu oricum pun conținut sexy și pe Instagram, dar nu vreau să mă focusez, eu abia reușesc să postez pe Instagram, crezi că mai stau să postez pe altele? Îmi ajung, sunt prea multe! Deci nu, stau cuminte!

(CITEȘTE ȘI: FANII LUI RUBY, PANICAȚI! ARTISTA ȘI-A GĂSIT BUNICA, ÎNTINSĂ PE PODEA: ” CHEMĂM UN DOCTOR SAU UN POPĂ?”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.