Ținuta extravaganta pe care a purtat-o Ruby la ultima sa ședință foto

Ruby (33 de ani) surprinde din nou printr-o apariție de-a dreptul incendiară. Fanii cântăreței au rămas plăcut impresionați de ținuta sa extravagantă pe care a purtat-o la ultima ședință foto. Vezi cât de sumar s-a îmbrăcat solista. Vă atenționăm, imaginile sunt SUPER HOT!

Pe numele său adevărat, Ana Claudia Grigore, cunoscută sub numele de scenă, Ruby, a dat Instagramul peste cap cu ultimul său videoclip în care și-a etalat formele voluptoase, pielea bronzată și tatuată.

CITEȘTE ȘI: FANII LUI RUBY, PANICAȚI! ARTISTA ȘI-A GĂSIT BUNICA, ÎNTINSĂ PE PODEA: ” CHEMĂM UN DOCTOR SAU UN POPĂ?”

Ruby, apariție HOT pe rețelele de socializare

Cântăreața a avut recent o ședință foto, unde a pozat extrem de sexy. În ultimul videoclip postat pe contul personal de Instagram, Ruby le-a arătat fanilor una dintre cele mai extravagante ținute purtate de ea vreodată.

În filmare, Ruby purta o rochie sumară creată cu ajutorul mai multor fotografii cu ea. Pozele, care erau pe un film de aparat foto instant, erau legate cu inele din metal. Ținuta aleasă de cântăreață îi scoate, cu siguranță toate formele în evidență.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de RUBY (@rubyishot)

Ruby a ajuns de urgență la spital

La începutul acestei luni, Ruby a dorit să beneficieze de un bronz mai intens, așa că a apelat la o injecție cu o substanță utilizată în special de culturiști. Aceasta ar fi trebuit să o ajute să se bronzeze și să aibă un aspect plăcut al pielii pe toată perioada verii.

Din păcate, solista a greșit doza și nu a luat în considerare faptul că ar putea să i se facă rău, mai ales pentru că este pentru prima dată când apelează la această metodă. În prezent, aceasta se află sub atenta supraveghere a medicilor din Capitală.

”Am fost nevoită să chem ambulanța pentru că m-a mâncat în…. Am vrut să mă bronzez mai mult decât prevede natura și am zis să-mi injectez o substanță pe care și-o injectează culturiștii când merg la concursuri, care să mă ajute să mă bronzeze mai tare. Am pus o cantitate mai mare decât cea recomandată pentru un om care își injectează pentru prima dată substanța asta și mai ales pentru o persoană de greutatea mea”, a mărturisit Ruby, în urmă cu câteva săptămâni.

VEZI ȘI: AMINTIRILE O CHINUIESC? DELOC! RUBY NU UITĂ CE A FĂCUT CU PRIMII BANI: ”DE LA `STINGE LUMINA` AM RUPT!”