Povestea superbisimă despre cum a luat niște sute de mii € simpatica cântăreață. Secretul lui Ruby: el e milionarul care o …. !

Ruby a ”rupt” registrele financiare în ultima perioadă cu contractele de imagine pe care le-a semnat cu societăți din lumea jocurilor de noroc. Sursele CANCAN.RO susțin că artista a fost ajutată de relația extrem, dar extrem de apropiată pe care o are cu Sorin Constantinescu, ”Șmecherul cazinourilor”. Avem toate detaliile și vi le prezentăm în exclusivitate!

La mijlocul anului trecut, Ruby a fost fotogafiată la diverse întâlniri cu un bărbat trecut bine de 50 de ani, atent la tot și la toate, așa cum CANCAN.RO vă prezenta la vremea respectivă (DETALII AICI). Ceva mai târziu, potentul bărbat avea să-i aducă mari beneficii financiare solistei. Până acum, Ruby a încasat peste 200.000 de euro din aceste înțelegeri, susțin surse autorizate.

Succes financiar scrie pe Ruby! Nu întâmplător, ci datorită sentimentelor frumoase pe care Sorin Constantinescu, poreclit ”Șmecherul cazinourilor”, le are față de sexoasa brunetă.

Acționar direct la site-ul promovat de Ruby

El este totodată și acționar la site-ul promovat de Ruby. Omul de afaceri i-a intrat și el adânc în suflet lui Ruby, iar relația lor ar fi extrem de apropiată. Firesc, de altfel, din moment ce bărbatul are mare grijă ca solista să fie cap de listă atunci când vine vorba de contracte de publicitate din lumea jocurilor de noroc.

Și așa, Ruby a reușit să-și atragă uriașe contracte de publicitate, suma sărind de 200.000 de euro. Concret, după ce Ruby a ”pontat” serios, în ultima perioadă, în zona jocurilor de noroc, avea să prindă mai multe contracte, ajutată fiind de ”Șmecherul cazinourilor”.

Se apucă urmăritorii lui Ruby de casino?

Iar veniturile i s-au rotunjit serios. După ce jocurile de noroc au început să o atragă precum un magnet, Ruby a devenit chiar imaginea Princess Casino, în varianta online.

Ciudată asociere de imagine, explicabilă doar prin apropierea si aprecierea lui Constantinescu fata de voluptoasa cântăreață. O vedetă care este imaginea unui brand ar trebui teoretic să aibă niște atribute comune, ceea ce în acest caz … care ar putea fi? Totodată te-ai putea gândi că urmăritorii lui Ruby s-ar putea apuca de casino online, dar nu pare chiar un palier realist.

Ruby se iubește de șapte ani cu Robert Adrian! Cei doi locuiesc împreună

Ruby și iubitul ei, Robert, s-au despărțit de câteva ori in timpul competiției Asia Express, acolo unde au participat amândoi. In plus, de parca nervii, tensiunea si despartirea nu ajungeau, cei doi s-au si amenintat. Semn clar că relația ce durează de șapte ani mai are și fisuri din când în când. Poate fi ajutorul oferit de ”Șmecherul cazinourilor” un alt moment de fisură? Ori se bucură partenerul artistei pentru faptul că aceasta își rotunjește conturile. Numai ei știu!

Ruby, Robert si bunica ei s-au mutat impreuna intr-un penthouse. Ruby l-a amenajat in cel mai luxos mod, cu ajutorul banilor de la Asia Express. Vezi AICI cum arata casa ei de lux! Artista a mărturisit că, de când s-a mutat în casa nouă, nu se mai înțelege deloc cu Robert.

Ruby și Ce spunea Ruby atunci când au apărut zvonurile conform cărora relația ei cu Robert Adrian, iubitul ei alături de care împarte locuința, s-a răcit? „Nu simt vreo presiune din partea nimănui când vine vorba despre căsătoria cu iubitul meu. Suntem împreună de atâția ani și suntem foarte bine așa cum suntem. Sufletește suntem amândoi ca doi copii, așa ne simțim. Nimeni din familie mea nu se întreabă când ne căsătorim: nici mama, nici mamaia, nici Robert.

Nu avem planuri de nuntă, nu avem planuri de copii acum pentru că atât eu cât și el suntem focusați pe carieră și cam atât, în momentul de față. Mi-am făcut o traiectorie în viață și momentan cariera primează”, a declarat Ruby pentru playtech.ro.

