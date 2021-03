Ruby s-a anturat cu „Șmecherul cazinourilor”

Ruby nu ține cont de pandemie și se distrează de minune! Artista a ieșit să ia prânzul în compania unei prietene bune, dar și a unui bărbat potent financiar. Nimeni altul decât Sorin Constantinescu, „Șmecherul cazinourilor”, a însoțit-o pe frumoasa brunetă la prânz și se pare că nu s-a zgârcit deloc atunci când a venit nota de plată.

CANCAN.RO vă oferă imagini exclusive cu Ruby, la distracție, în plină pandemie. Însoțită de o bună prietenă, dar și de „Șmecherul cazinourilor”, Sorin Constantinescu, artista a mers să ia prânzul la Isoletta, după care a considerat că relaxarea poate continua.

Sorin Constantinescu le-a luat pe cele două tinere în bolidul lui de lux și au dat cu toții o tură prin oraș. Au ascultat o melodie care-i aparține sexoasei brunete, au cântat și s-au distrat pe cinste. Niciunul dintre cei trei nu a purtat mască. Probabil că se cunosc foarte bine și nu consideră că se expun vreunui pericol.

Nu are permis de conducere, dar se răsfață într-un bolid de lux

Ruby nu are permis de conducere, dar se ”tratează” cu un superbolid Aston Martin Volante, de ”doar” 165.000 de euro. Prețul de pornire! Ruby e celebra Regină care și-a făcut pofta, dar nu plânge că încă nu poate ghidona caii putere ai bijuteriei pe patru roți. S-a orientat bine, dar scump, și a intrat în posesia bolidului fabricat în doar 200 de bucăți în toată lumea. Și ce dacă nu are permis? Va avea ea, cât mai repede probabil, iar până atunci nu-și face probleme că nu are cine s-o plimbe! Are șofer de încredere, un amic bun care nu o lasă pe frumușica Ruby la greu și îi oferă tot sprijinul, ba chiar îi dă voie să tragă și cu ochiul, să deprindă din tainele șofatului.

Ruby și-a pus fanii pe jar, după ce s-a zvonit că este însărcinată

Ruby a pus pe rețeaua de socializare acum ceva timp un filmuleț în care apare în rochie de mireasă, iar toată lumea a crezut că vedeta s-a ”luat” în fața Domnului. Ruby a lămurit situația ulterior, fiind vorba doar despre niște filmări pentru un videoclip. A recunoscut, la momentul respectiv, că i-a plăcut să-și agite admiratorii. „Am zis că pun puțin țara pe jar. Nu m-am măritat. Am vrut să văd care e reacția la o nuntă. Ar fi o bună afacere. Înțeleg de ce căsătoresc foarte repede unii oameni, fără să stea pe gânduri. Mi-a explodat Instagramul, știri, Internetul”, avea să dezvăluie Ruby.

