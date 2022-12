Ruby, despre problemele cu care s-a confruntat, după ce și-a mărit sânii: „Mi s-a desfăcut operația. Aveam crăpătură, nici eu nu mă puteam uita”

Ruby a vorbit în cadrul unui interviu despre experienţa traumatizantă prin care a trecut, după prima operaţie de implant mamar. La vârsta majoratului, artista a trecut printr-o intervenţie de micșorare a sânilor, iar câțiva ani mai târziu a decis să-și pună silicoane mai mari. Cântăreaţa recunoaşte că nu a ascultat de sfaturile medicilor, din acest motiv s-a confruntat cu multe probleme.

În trecut, Ruby recunoaşte că a avut câteva complexe în legătură cu felul în care arată, iar din acest motiv a decis să se lase pe mâinile medicului estetician. Artista a trecut printr-o operație de mărire a bustului, însă nu a ascultat sfaturile medicilor, iar din acest motiv, unul dintre implanturi s-a deplasat, iar rezultatul final nu a fost cel aşteptat.

CITEŞTE ŞI: “NU VREAU SĂ-MI PUN PLOCOANELE!” APARIȚIE ȘOC A LUI RUBY LA UN EVENIMENT MONDEN: S-A COSTUMAT ÎN MIREASĂ, DAR…

Ruby a dezvăluit faptul că imediat după intervenția la nivelul sânilor, a urcat pe scenă, deși medicul i-a interzis să facă acest lucru.

Ce spune Ruby despre prima operaţie de mărire a bustului

Invitată în podcastul Ilincăi Vandici, cântăreața a povestit întreaga experiență prin care a trecut, susținând că a avut nevoie de mult curaj pentru a mai trece din nou printr-o altă intervenţie.

„Am făcut o greșeală. Am vrut să-mi fac sânii mai mici. După aia mi-am făcut sânii mari la loc câțiva ani mai târziu. M-am dus la concerte, mi-a rămas implantul undeva aici, s-a întors cumva. A fost ceva horror. Am păcălit poporul cu televizorul! Încercam să par ok. A fost un complex mare al meu. Nici eu nu mă puteam uita.

Nu m-am dus nici măcar la medic după ce mi s-a desfăcut operația. Aveam crăpătură, zici că era o rochie ruptă. Nici nu cred că mai aveam atunci cum să mă operez imediat. Șapte ani mai târziu am avut încredere într-o doamnă doctor și în mine să mai fac pasul ăsta încă o dată”, a povestit solista în podcastul „Te ascult”.