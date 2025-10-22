Se anunță o seară incendiară la Pro TV, pregătiți-vă popcornul sau șervețelele, după caz! Răzvan Exarhu vine cu o nouă ediție a show-ului care face senzație în fiecare săptămână – „La bine și la Roast”! De data aceasta, pe scaunul fierbinte ajunge nimeni altul decât CRBL, artistul care promite să încaseze cu zâmbetul pe buze glumele usturătoare ale prietenilor și comedianților de top. De departe momentul serii a fost cel în care Otilia Bilionera a ajuns la microfon. CANCAN.RO are toate detaliile.

Filmat pe scena Operei Române, show-ul prezentat de Răzvan Eharhu aduce în prim plan invitați aleși pe sprânceană, eleganți și cu simțul umorului, astfel încât să facă față unor replici savuroase care îi au în prim plan. Prezentatorul TV ne-a mărturisit într-un interviu că există foarte puțin oameni care s-au supărat.

Cine îl “frige” pe CRBL în această ediție? Pe lângă glumele pregătite de comedianții Ioana State, Teo, Sergiu Mirica, Bogdan Drăcea și Ionuț Ghenu, în platou vin și prietenii apropiați ai lui CRBL: Claudia Pavel (Cream), Piticu, Cosmin Seleși, Tj Miles și, desigur, exploziva Otilia Bilionera, care a făcut tot show-ul să vibreze cu replicile ei savuroase!

Momentul serii? Otilia Bilionera la microfon!

Când Otilia Bilionera (pe numele ei real Otilia Brumă) a ajuns la pupitru, toată lumea a știut că urmează o ploaie de punch-line-uri! Artista a venit hotărâtă să spună tot ce-i trece prin cap, fără menajamente.

Despre buna ei colegă, Cream (Claudia Pavel), Otilia a aruncat replica serii: “M-am bucurat să mai văd că mai e o artistă astă seară, deși e mult spus. La ce talent are Cream, poate ajunge bilioneră doar la nivel de datorii.”

Sala a explodat de râs, iar camerele abia au reușit să surprindă reacțiile invitaților. CRBL râdea cu lacrimi, iar Claudia Pavel a încercat să își păstreze calmul, dar s-a văzut clar că gluma a “pișcat”.

Otilia nu s-a oprit aici! Cu un zâmbet ștrengăresc, a continuat: “Am văzut că mai este aici un băiat, Ionuț Ghenu. În turcă, „ghenul” înseamnă suflet. Adică, ce-a avut Lora, de l-a băgat și pe el la televizor?”

Replica a fost urmată de aplauze, chicote și reacții savuroase de la toți invitații. Atmosferă incendiară, replici fără filtru și glume “cu foc”!

Așa cum ne-a obișnuit, „La bine și la Roast” aduce combinația perfectă între ironie, umor fin și autoironie, totul într-un show care le pune pe vedete în cele mai amuzante situații. CRBL a primit cu sportivitate glumele tăioase, iar comedianții au fost în formă maximă. De la 21.30 la Pro TV începe “La bine și la Roast”, show-ul incendiar prezentat de Răzvan Exarhu. Se anunță o seară de neuitat, cu râsete garantate și momente pe care fanii le vor aprecia.

