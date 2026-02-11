Acasă » Știri » După descalificarea de la Survivor 2026, Călin Donca îl face praf și pe Marian Godină: ”Nu înțeleg cum poate un polițist să fie trimis la o emisiune”

După descalificarea de la Survivor 2026, Călin Donca îl face praf și pe Marian Godină: ”Nu înțeleg cum poate un polițist să fie trimis la o emisiune”

De: Simona Vlad 11/02/2026 | 22:07
Sursa foto: Social media
Călin Donca, atac frontal la Marian Godină, la Dan Capatos Show! Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Călin Donca a vorbit fără ocolișuri despre dezamăgirile pe care le-a trăit după experiența Survivor. Acesta a vorbit și despre conflictul cu polițistul Marian Godină. Omul de afaceri spune că atitudinea lui Godină l-a surprins neplăcut. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate! 

Donca a explicat că se aștepta la mai mult din partea unui om al legii și a criticat asocierea imaginii de polițist cu aparițiile controversate din show-uri TV. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am avut așteptări ca un om care reprezintă legea în țară să nu se comporte într-un mod atât de agresiv. Nu înțeleg cum poate un polițist să fie trimis la o emisiune, să stea în chiloți, să-l vadă o țară întreagă. Mai ales că după aceea, când îmbracă uniforma, el nu mai are o prestanță.”

Afaceristul a lăsat să se înțeleagă că nu înțelege cum cineva poate trata atât de lejer o funcție pentru care alții se luptă ani de zile.

„Eu știu persoane care se luptă să aibă un loc în poliție la Brașov și nu găsesc decât prin sate. Și sunt persoane ca și el care pur și simplu: Hai că vreau, hai că nu vreau, hai că merg la o emisiune, hai că vin înapoi.”

Unul dintre punctele sensibile pentru Donca a fost faptul că Godină ar fi făcut declarații despre el în spațiul public, deși dosarul său nu are nicio condamnare.

„Eu la ora actuală am cazierul curat, nu am nicio condamnare, nu am furat pe nimeni, nu am păgubit pe nimeni. Avem 330 de investitori care primesc lunar bani. Adică eu chiar am dovezi care arată că ce am făcut funcționează. Eu sunt verificat, iar Godină vine cu anumite concluzii foarte grave, când eu nu sunt de față, vorbește de mine, face glume la adresa mea. Nu ne-am văzut niciodată față în față.”

În spatele conflictului, Donca spune că cel mai tare l-a durut o etichetă primită în timpul show-ului! Donca ar fi dost numit „laș” pentru că și-a lăsat familia acasă.

„M-am supărat foarte tare când a spus că sunt un om laș, că mi-am lăsat familia acasă. Eu am o familie cu care iau deciziile împreună. Înainte să plec i-am adunat pe toți la masă, și copiii, și soția, și am zis: Uite, merg la emisiune. Am primit această invitație, da sau nu?.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

×