Acasă » Știri » Cod Rutier Grecia 2025. Schimbările inedite care atrag amenzi pentru șoferi: interdicții majore

De: Denisa Iordache 16/09/2025 | 15:57
Sursă: Pixabay

Grecia tocmai a ridicat ștacheta în materie de reguli de circulație, iar șoferii români care merg în vacanță acolo ar face bine să citească de două ori înainte să pornească la drum. Din 13 septembrie 2025 a intrat în vigoare noul Cod Rutier elen, care nu se mai rezumă doar la viteză, alcool și telefon la volan. De acum, sunt taxate și gesturile considerate „antisociale” în trafic. Cu alte cuvinte, dacă te comporți ca un șofer arogant sau agresiv, riști să te trezești fără permis.

Pentru prima dată, Grecia introduce categoria de abateri „S”, „conducere antisocială”, care sancționează blocarea intenționată a benzii, depășirile riscante sau comportamentele sfidătoare față de ceilalți participanți la trafic. Nota de plată? Amenzi consistente și retragerea permisului pentru 40 de zile, conform Legii 5209/2025.

Dar nu e vorba doar de abateri grave. Noul Cod prevede și sancțiuni pentru gesturi aparent banale, dar foarte frecvente:

  • Fără semnalizare la schimbarea direcției: amendă 10 euro și permis suspendat 10 zile;
  • Avarii folosite abuziv: amendă 30 euro și suspendare 10 zile;
  • Parcare pe trotuare, piețe sau insule de siguranță: amendă 30 euro și suspendare 10 zile
  • Rularea nejustificată pe banda din stânga: amendă 150 euro și suspendare 20 zile.

Un detaliu care i-ar putea surprinde pe mulți turiști: dacă ții în mână o cafea, o sticlă de apă sau alt obiect în timp ce conduci, ești pasibil de amendă. Șoferul trebuie să aibă mâinile libere pentru manevre, a explicat Sotiris Kaltampanis, șeful Poliției Rutiere din Attica.

Autoritățile elene promit și mai multe controale în trafic, mizând pe faptul că regulile dure vor reduce comportamentele agresive și implicit numărul de accidente.

Concluzia? O vacanță cu mașina în Grecia rămâne o alegere populară pentru români, dar noul Cod Rutier cere atenție maximă. Chiar dacă unele amenzi nu par mari, suspendarea permisului, fie și pentru câteva zile, îți poate transforma concediul într-un coșmar.

Cod Rutier Grecia 2025. Schimbarea majoră pe care românii trebuie să o afle

Regula de circulație pe care mulți șoferi nu o știu. Dacă o încalci, atunci riști o amendă de 1.000 de lei

×