Acasă » Știri » Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”

Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”

De: Denisa Iordache 27/10/2025 | 23:50
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”
Emily Burghelea. Sursă: Instagram

Micuța Elisabeta, bebelușa nou-născută a lui Emily Burghelea, este un copil de-a dreptul norocos. La doar 15 zile de când a venit pe lume, a bifat deja prima vacanță alături de părinții și frații ei mai mari. Unde au fost? Află în articol!

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară pe data de 13 octombrie 2025. Vedeta mai are doi copii alături de soțul ei, pe Amedea și pe Damian. Acum, micuța Elisabeta a apărut în viața lor și le face zilele mai frumoase.

Unde a dus-o Emily Burghelea pe fiica ei cea mică

Emily obișnuiește să împărtășească cu fanii ei activitățile de zi cu zi. Recent, vedeta a făcut o postare în care apare alături de Elisabeta în Dubai. Micuța nou-născută se află deja în prima ei vacanță, la doar 10 zile după ce a venit pe lume. Emily a menționat și semnificația specială pe care această locație o are pentru ele, spunând că Amedea a făcut primii ei pași la Dubai.

Emily Burghelea este în Dubai cu familia. Sursă: Instagram

„Elisabeta s-a făcut mare!!! I-a căzut buricul la Dubaaaaaaaiiiiii!!!! 😍😍😍 Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici? Nimic nu-i întâmplător…. Se vede că sunt surori!!!!

Amândouă au zburat cu avionul pentru prima dată foarte devreme, amândurora le place foarte mult la Dubai iar acum pe amândouă le leagă ceva semnificativ de locul acesta!!!!!!

Elisabeta e happy, eu în schimb nu mai am răbdare!  Mi-a zis că o să aflu dimineață unde trebuie să ajungem, abia aștept!!! Sper doar să fi meritat drumul! 😅 Eu alte bagaje NU mai fac! :)))) Să fie clar!!!! Sper ca mâine să ajungem, totuși, la destinația finală….

We willlll seeeeeee!!!! Până atunci, sărbătorim căderea buricului! :))) Doamneee, abia așteptam să se întâmple asta! Deși este al treilea bebe, îmi era atât de frică să curăț/ating/văd/spăl acea zona….

La voi la câte zile a căzut? Unde erați, ce făceați? Mie mi-a venit să dau petrecere! :))))) Oare doar mie îmi este frică de buric? 🤔”, a scris Emily pe Instagram.

Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

CITEȘTE ȘI:

Emily, la un pas de tragedie! Povestea tulburătoare a depresiei care i-a schimbat viața

Emily Burghelea trece prin clipe grele, după ce a născut a treia oară: „Nu știu cum să controlez”

Tags:
Iți recomandăm
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Știri
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
Știri
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste…
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei
Digi24
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: ...
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Vezi toate știrile
×