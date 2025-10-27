Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”

Micuța Elisabeta, bebelușa nou-născută a lui Emily Burghelea, este un copil de-a dreptul norocos. La doar 15 zile de când a venit pe lume, a bifat deja prima vacanță alături de părinții și frații ei mai mari. Unde au fost? Află în articol!

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară pe data de 13 octombrie 2025. Vedeta mai are doi copii alături de soțul ei, pe Amedea și pe Damian. Acum, micuța Elisabeta a apărut în viața lor și le face zilele mai frumoase.

Unde a dus-o Emily Burghelea pe fiica ei cea mică

Emily obișnuiește să împărtășească cu fanii ei activitățile de zi cu zi. Recent, vedeta a făcut o postare în care apare alături de Elisabeta în Dubai. Micuța nou-născută se află deja în prima ei vacanță, la doar 10 zile după ce a venit pe lume. Emily a menționat și semnificația specială pe care această locație o are pentru ele, spunând că Amedea a făcut primii ei pași la Dubai.

„Elisabeta s-a făcut mare!!! I-a căzut buricul la Dubaaaaaaaiiiiii!!!! 😍😍😍 Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici? Nimic nu-i întâmplător…. Se vede că sunt surori!!!! Amândouă au zburat cu avionul pentru prima dată foarte devreme, amândurora le place foarte mult la Dubai iar acum pe amândouă le leagă ceva semnificativ de locul acesta!!!!!! Elisabeta e happy, eu în schimb nu mai am răbdare! Mi-a zis că o să aflu dimineață unde trebuie să ajungem, abia aștept!!! Sper doar să fi meritat drumul! 😅 Eu alte bagaje NU mai fac! :)))) Să fie clar!!!! Sper ca mâine să ajungem, totuși, la destinația finală…. We willlll seeeeeee!!!! Până atunci, sărbătorim căderea buricului! :))) Doamneee, abia așteptam să se întâmple asta! Deși este al treilea bebe, îmi era atât de frică să curăț/ating/văd/spăl acea zona…. La voi la câte zile a căzut? Unde erați, ce făceați? Mie mi-a venit să dau petrecere! :))))) Oare doar mie îmi este frică de buric? 🤔”, a scris Emily pe Instagram.

