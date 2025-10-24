Emily Burghelea trece prin clipe grele, după ce a născut a treia oară: „Nu știu cum să controlez”

Emily Bughelea trece prin momente emoționante după ce a născut al treilea copil. Vedeta trăiește zile pline de emoție după ce a devenit, din nou, mamă. Iată cum s-a fotografiat aceasta!

Fosta asistentă TV a adus pe lume al treilea copil, iar momentul a venit cu o avalanșă de trăiri intense, firești pentru orice proaspătă mămică. Pe rețelele de socializare, vedeta a împărtășit imagini în care apare copleșită de sentimente, vorbind despre valurile de emoții care o însoțesc în această perioadă.

Emily Burghelea este copleșită de emoții după naștere

Emily a născut pe 13 octombrie, marcând un nou început pentru familia sa. Cei doi mai au împreună o fetiță și un băiețel. Deși își imagina că micuța va veni pe lume mai devreme, bebelușa s-a făcut așteptată, aducând un plus de emoție întregii familii.

Primele zile de după naștere nu sunt ușoare, iar Emily nu ascunde acest lucru. Vedeta trece printr-un amestec de bucurie, oboseală și sensibilitate, reacții firești pentru o mamă care abia a născut. Ea a recunoscut că trăiește momente de intensitate emoțională puternică, pe care încearcă să le gestioneze cu calm și răbdare.

„Furtunile hormonale au revenit mai puternice ca niciodată acum la bebe3. Se întâmplă asta și nu știu cum să controlez. Știu că e normal, știu că e hormonal, dar emoțiile acestea sunt foarte puternice și când mă apucă nu știu cum să fac să-mi revin mai repede”, a transmis Emily pe Instagram.

