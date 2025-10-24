Emily, la un pas de tragedie! Povestea tulburătoare a depresiei care i-a schimbat viața

Emily, la un pas de tragedie! Vedeta a povestit lupta cu depresia postnatală. Iată ce mesaj a transmis aceasta!

După ce a devenit mamă pentru a treia oară, Emily pare să retrăiască sentimentele asemănătoare pe care le-a avut când a născut-o pe Amedea. Vedeta a născut pe 13 octombrie, aducând pe lume o fetiță care completează perfect familia sa, deja formată dintr-un băiețel și o fetiță. Momentul nașterii a fost plin de emoție, cu atât mai mult cu cât micuța s-a lăsat așteptată. Totuși, în spatele zâmbetelor și al fotografiilor luminoase de pe rețelele de socializare, Emily ascunde o poveste dureroasă, o confruntare profundă cu depresia postnatală, o luptă pe care puține mame au curajul să o recunoască.

Cu ce greutăți s-a confruntat Emily

După prima naștere, viața ei s-a transformat radical. Deși se bucura de un copil sănătos și de sprijinul familiei, tânăra mamă s-a trezit prinsă într-un vârtej emoțional greu de înțeles. Stările de anxietate, epuizarea și dezechilibrul hormonal au dus-o într-un punct critic, în care a pierdut contactul cu realitatea pentru câteva ore. Într-un moment de confuzie și disperare, a ajuns să își pună viața în pericol, fără să realizeze consecințele gestului său. Medicamentele și alcoolul a fost refugiul ei, o reacție la presiunea imensă a noii realități.

Zâmbetul afișat în public era o mască atent construită peste o durere adâncă și o luptă interioară cruntă. Emily a învățat atunci că depresia postnatală nu ține cont de statut, frumusețe sau succes. Este o realitate care lovește pe neașteptate și poate lăsa urme adânci dacă nu este recunoscută și tratată.

„Furtunile hormonale au revenit si imi era tare frica sa nu ajung iar in punctul acesta…

Tin minte ca veneam de la mare, eram pe autostrada, Andrei conducea, Amedea avea cam 3 luni, era in scoica si plangea. Plangea ea si plangeam si eu cu ea. Mi s-a parut un drum atat de greu, in momentul in care am ajuns acasa, l-am rugat pe Amdrei sa mearga sus cu ea sa o culce. I-am spus exact asa: “sa o chemi pe mama ta sa aiba grija de Amedea”. Eram intr-un fel de transa, am ramas singura si desi in general nu beau, am desfacut o sticla de sampanie si am dat-o efectiv pe gat. Din acel moment mi s-a rupt filmul. M-am trezit peste cateva ore, cu mama soacra care ma mangaia pe spate si spunea: ce ai vrut tu sa faci? Cum sa faci asa ceva… Nu intelegeam la ce se refera… nu-mi mai aminteam nimic. Insa se pare ca dupa ce am dat pe gat sticla de sampanie, m-as fi dus la dulapul cu medicamente si efectiv am luat pastile. Multe pastile. Puteam sa nu ma mai trezesc. Aveam 20 si ceva de ani si acelasi zambet larg pe fata mereu. Eram bine pana cand din senin nu mai eram. Starile astea trebuie luate in serios. Si de multe ori este greu sa verbalizez. Abia acum, la 4 ani dupa incident sunt okey sa vorbesc despre asta desi in acest moment, cand scriu aceste randuri, am lacrimile in barbie. Chiar daca poate unori pare ca mamele se descurca minunat, si pare ca sunt puternice si pare ca pot… Furtunile hormonale nu trebuie ignorate niciodata pentru ca uneori, pot scapa complet de sub control. La Damian a fost diferit pentru ca starile emotionale au fost somatizate. Si m-am imbolnavit. Nu stia nimeni ce am, umblam prin spitale cu furia laptelui si o durere inexplicabilain partea dreapta, jos. Voiau atunci sa ma opereze de apendicita. Credeau ca am apendicita, durerile erau groaznice faceam febra aveam frisoane si ma simteam groaznic. Analizand atunci din punct de vedere emotional, am aflat ca imi era dor de mama, care era plecata in strainatate. Ma simteam neputincioasa, neajutorata, singura desi aveam parte de toata iubirea din lume, iubirea Amedeei, iubirea lui Andrei, iubirea familiei dar ma sinteam atat de singura si corpul meu urla dupa ajutor – continuarea in comentarii”, a transmis Emily pe Instagram.

