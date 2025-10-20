Prima imagine cu fiica nou-nascută a lui Emily Burghelea. Ce nume aparte a ales: „Mi-a venit de nicăieri!”

Emily Burghelea a ales numele pentru noua membră a familiei! Ce semnificație profundă are și ce înseamnă pentru cei doi părinți!

Emily și Andrei trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viață. După o sarcină plină de emoții și așteptare, fosta asistentă TV a devenit din nou mamă, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Micuța a venit pe lume la 42 de săptămâni, depășind termenul estimat, dar bucuria momentului a făcut ca toate grijile să se transforme într-o amintire plină de recunoștință.

Ce nume a ales Emily pentru fetița ei

Cei doi soți, care mai au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel, au așteptat cu nerăbdare venirea pe lume a noului membru al familiei. Iar momentul în care au ales numele bebelușei a fost unul special. Inspirată de o trăire profundă, Emily a decis ca micuța să se numească Elisabeta Teodora, o combinație de nume încărcată de semnificație și simbolism spiritual.

Alegerea numelui nu a fost una pregătită din timp, ci mai degrabă un impuls. Elisabeta, care se traduce prin „Jurământul meu este Dumnezeu” și Teodora, însemnând „Darul lui Dumnezeu”, reflectă perfect sentimentele părinților care privesc cu recunoștință acest nou început.

„Elisabeta Teodora 🥹🤍🙌🏻🙏🏼 În momentul în care am privit-o pentru prima dată în ochi am știut că s-a născut Elisabeta… A fost numele care mi-a venit în minte de nicăieri, ca și cum cineva mi l-a șoptit la ureche… Nu l-am avut pregătit, nu l-am auzit de curând, nu era pe nicio listă, nu știu pe nimeni cu acest nume…. A fost pur și simplu un nume pe care nu mi l-am mai putut scoate din minte și care a venit pur și simplu de la…. Dumnezeu! Elisabeta înseamnă Jurământul meu este Dumnezeu….

Iar Teodora, numele ales de Andrei, înseamnă Darul lui Dumnezeu 🥹 Dumnezeu ne-a dat cel mai neprețuit dar și îi jurăm credință 🙏🏼 Elisabeta Teodora 🥹♥️ Un nume mai potrivit nu se putea să-și aleagă!!! 🙏🏼

Faceți cunoștință cu Elisabeta Teodora, cea care va cuceri lumea!!!!!!!!”, a scris Emily pe Instagram.

Pentru Emily, nașterea a fost un moment de bucurie pură. După cele două experiențe cu Amedea și Damian, vedeta a trăit această sarcină și naștere cu emoții puternice și cu o atenție deosebită la fiecare detaliu. Familia a descris momentul ca fiind unul fără complicații, iar fetița s-a născut rapid și sănătoasă, completând tabloul fericirii pentru părinți.