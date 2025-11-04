Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV

Emily Burghelea trece din nou prin clipe dificile. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit că nu e deloc ușor, după 3 nașteri și o experiență care i-a pus în pericol viața. Și pentru că stările ei erau un mister, a decis să apeleze la hipnoză, pentru a depista cu exactitate rădăcina problemelor care o apăsau. Deși rănile fizice s-au vindecat, după accidentul prin care a trecut, au rămas cele emoționale, iar acum se luptă să se recupereze complet. O frică profundă de moarte nu o lasă să își desfășoare activitățile zilnice așa cum ar trebui, tocmai de aceea lucrează să devină cea mai bună versiune a ei, în primul rând de dragul copiilor. Influencerița ne-a dezvăluit și care este prima persoană pe care o sună zilnic, atunci când trece prin momente mai delicate.

Emily Burghelea nu și-a găsit liniștea pe deplin. De ceva vreme a trece prin momente care au lăsat răni greu de vindecat. Însă face toate demersurile necesare pentru a redresa. Puterea și-o găsește în sânul familiei, iar copiii sunt cei care îi schimbă starea de fiecare dată când este cu moralul la pământ.

Însă, așa cum era de așteptat, cel mai mare sprijin este soțul ei, Andrei. Ori de câte ori simte că lucrurile o iau razna, pune mâna pe telefon și îl sună, chiar dacă asta înseamnă să îl contacteze de foarte multe ori pe zi.

Emily Burghelea: „Primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi”

Vedeta a fost greu încercată în ultima perioadă. A fost implicată într-un accident, care a lăsat-o cu o frică de care nu mai poate scăpa. Cele trei nașteri au contribuit, de asemenea, la schimbările emoționale cu care se confruntă, chiar dacă cei mici sunt o binecuvântare pentru ea.

Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic. Lucrez cu mine acum și nu doar că îmi voi reveni complet, voi deveni cea mai bună versiune a mea, pentru ca Elisabeta, Amedea și Damian au nevoie de mine puternică, așa cum sunt eu. Îmi găsesc puterea în sânul familiei. Cel mai mult mă încarc de la copii. Să mă joc și să am grijă de ei sunt lucrurile care dau sens vieții mele. Și cred că una dintre cele mai mari dorințe ale mele ar fi să existe numai bunătate pe lume. Bunătatea este de la Dumnezeu! Andrei e prima persoană pe care o sun atunci când am câte o problemă. Cred că primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi (n.red râde), a declarat Emily Burghelea pentru CANCAN.RO.

