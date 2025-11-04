Acasă » Exclusiv » Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV

Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV

De: Andrei Iovan 04/11/2025 | 19:42
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Emily Burghelea trece din nou prin clipe dificile.  În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit că nu e deloc ușor, după 3 nașteri și o experiență care i-a pus în pericol viața. Și pentru că stările ei erau un mister, a decis să apeleze la hipnoză, pentru a depista cu exactitate rădăcina problemelor care o apăsau. Deși rănile fizice s-au vindecat, după accidentul prin care a trecut, au rămas cele emoționale, iar acum se luptă să se recupereze complet. O frică profundă de moarte nu o lasă să își desfășoare activitățile zilnice așa cum ar trebui, tocmai de aceea lucrează să devină cea mai bună versiune a ei, în primul rând de dragul copiilor. Influencerița ne-a dezvăluit și care este prima persoană pe care o sună zilnic, atunci când trece prin momente mai delicate. 

Emily Burghelea nu și-a găsit liniștea pe deplin. De ceva vreme a trece prin momente care au lăsat răni greu de vindecat. Însă face toate demersurile necesare pentru a redresa. Puterea și-o găsește în sânul familiei, iar copiii sunt cei care îi schimbă starea de fiecare dată când este cu moralul la pământ.

Emily Burghelea trece, din nou, prin momente dificile. sursă – social media

Însă, așa cum era de așteptat, cel mai mare sprijin este soțul ei, Andrei. Ori de câte ori simte că lucrurile o iau razna, pune mâna pe telefon și îl sună, chiar dacă asta înseamnă să îl contacteze de foarte multe ori pe zi.

Emily Burghelea: „Primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi”

Vedeta a fost greu încercată în ultima perioadă. A fost implicată într-un accident, care a lăsat-o cu o frică de care nu mai poate scăpa. Cele trei nașteri au contribuit, de asemenea, la schimbările emoționale cu care se confruntă, chiar dacă cei mici sunt o binecuvântare pentru ea.

Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc...
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme, așa că am apelat la hipnoză, pentru a depista problema. Am aflat că am înrădăcinată în subconștient o frică profundă de moarte, care mă afectează fără să-mi dau seama. Deși credeam că am trecut peste, pentru că rănile fizice de după accident s-au vindecat și sunt bine în aparență, în profunzime mai sunt lucruri de rezolvat. S-au întâmplat foarte multe, 3 nașteri în patru ani și un accident, care real mi-a pus în pericol viața. Este normal să mă resimt, dar ce nu te doboară te face mai puternic. Lucrez cu mine acum și nu doar că îmi voi reveni complet, voi deveni cea mai bună versiune a mea, pentru ca Elisabeta, Amedea și Damian au nevoie de mine puternică, așa cum sunt eu. Îmi găsesc puterea în sânul familiei. Cel mai mult mă încarc de la copii. Să mă joc și să am grijă de ei sunt lucrurile care dau sens vieții mele. Și cred că una dintre cele mai mari dorințe ale mele ar fi să existe numai bunătate pe lume. Bunătatea este de la Dumnezeu! Andrei e prima persoană pe care o sun atunci când am câte o problemă. Cred că primește de la mine câte 926190 de apeluri în fiecare zi (n.red râde), a declarat Emily Burghelea pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Emily Burghelea, pe ultima sută de metri! Are emoții uriașe și dorințe bizare înainte de naștere: “Am avut poftă de var, dar am luat puțin de pe pereți și am pus pe limbă”

NU RATA: Graviduţa Emily Burghelea, în rochiţă transparentă, nu a mai ţinut cont de nimic! Şi-a etalat burtica în toată splendoarea

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Apariție de gală pe scena Operei Naționale! Ioana Dichiseanu, într-un recital emoționant: ”Tatăl tău, de acolo de sus, sigur este alături de tine!”
Exclusiv
Apariție de gală pe scena Operei Naționale! Ioana Dichiseanu, într-un recital emoționant: ”Tatăl tău, de acolo de sus,…
Andreea Esca a încins ringul de dans, la propriu, cu Denis Hanganu! Imagini de senzație din culisele PROTEVELION 2026
Exclusiv
Andreea Esca a încins ringul de dans, la propriu, cu Denis Hanganu! Imagini de senzație din culisele PROTEVELION 2026
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ...
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator ...
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă ...
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă ...
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate ...
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate la nașteri și cum a reacționat DSP când a aflat neregulile
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Vezi toate știrile
×