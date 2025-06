Graviduţa Emily Burghelea, în rochiţă transparentă, nu a mai ţinut cont de nimic! Şi-a etalat burtica în toată splendoarea

Emily Burghelea urmează să devină mămică pentru a treia oară în toamnă, însă nu renunță nici în ruptul capului la activitățile care îi fac plăcere. CANCAN.RO are imagini cu influencerița, care trage de fiare chiar și cu burtica la purtător. Poate că pentru unele graviduțe, mersul la sală nu reprezintă o prioritate, însă vedeta vrea să se mențină în formă și să facă mișcare, pentru a-și păstra tonusul. Și bine face, o minte sănătoasă, într-un corp sănătos!

Emily Burghelea așteaptă cu nerăbdare să își țină în brațe cel de-am treilea bebeluș. Deși nu a mai rămas atât de mult timp până când fericitul eveniment va avea loc, șatena nu pierde timpul. Este extrem de activă și nu ratează nicio ocazie să treacă pe la sala de fitness. Sarcina a debutat cu niște dificultăți, și a fost nevoită să stea o perioadă la pat, pentru a nu pune în pericol dezvoltarea bebelușului.

CITEȘTE ȘI: Graviduța Emily Burghelea a tras o spaimă cumplită! Ce s-a întâmplat cu asistenta de la ”Vorbește lumea”? “Mi-a căzut cerul în cap!”

Însă situația s-a remediat și vedeta este din nou activă! Iar cum medicul i-a dat mână liberă să facă sport, Emily nu a mai stat pe gânduri! A aterizat direct la sală, pentru o sesiune de exerciții adecvate graviduțelor!

Emily Burghelea și-a scos burtica de graviduță la sală

Deși are doi copii și al treilea este pe drum, influencerița reușește să își facă timp și pentru ea. Ce-i drept, are noroc și de soacra sa, care o ajută ori de câte ori este cazul. Așa că ziua în amiaza mare, a pornit către sala de fitness, dar nu oricum. Ci îmbrăcată într-o ținută stil cottagecore, care i se potrivește perfect viitoarei mămici. A ales să poarte o rochie din in midi albă și niște papucei interesanți maro. Pe partea de accesorii, șatena a ales simplitatea, dar în același timp, toate piesele alese au avut cumva același vibe.

NU RATA: Emily Burghelea și-a luat țeapă cu bona: soţul fostei asistente de la Acces Direct, principalul suspect: „Am pierdut bani şi…”

O gentuță albă, o pereche de ochelari cu rame groase, în aceeași nuanță, iar întreg outfit-ul a fost completat de o eșarfă pusă pe cap. Interesant este faptul că deși rochia era destul de largă nu prea îi lăsa la vedere burtica de graviduță, era destul de transparentă. Ce-i drept, pe căldurile acestea, nu mai avem ce comenta! Toată lumea încearcă să se îmbrace în haine cât mai lejere și mai răcoroase.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.